Aperitivo da incubo trasforma Roma nel set di un poliziesco: spari e grida ovunque

Doveva essere un aperitivo normale e invece si è trasformato in un incubo a prova di film poliziesco.

Roma è diventata un set dell’avventura di queste persone, e subito si parla di poliziesco!

Un vero e proprio agguato, avvenuto davanti a tanti testimoni presenti sul posto dove sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco. Una situazione che ha generato tanta paura nel momento in cui è sfuggita di mano. Pensate di essere a un aperitivo e qualcosa accade che ve lo rovina.

Aperitivo finisce male a Roma: agguato davanti ai testimoni, tanta paura.

Ci troviamo a Guidonia, a Roma e diversi colpi di arma da fuoco rovinano l’aperitivo di un gruppo di persone. L’obiettivo erano quattro ragazzi seduti a una veranda, all’esterno di un bar in via delle Genziane, in località Colle Fiorito. Un momento davvero terribile avvenuto di fronte a tantissime persone.

Il tutto è avvenuto a un orario in cui ci sono tantissime persone in quel bar ovvero attorno alle 19.20. Due auto sono giunte sul posto, secondo quanto hanno riportato i tantissimi testimoni che hanno assistito alla scena, un uomo con il volto coperto dalla mascherina bianca, ha puntato la pistola contro i quattro ragazzi e ha esploso vari colpi. Non ha centrato il bersaglio per infatti non ci sono morti, nemmeno feriti. I quattro hanno terminato l’aperitivo e si sono dati alla fuga.

Insomma ai bersagli di questo agguato erano i quattro ragazzi che facevano l’aperitivo sulla veranda del bar. Nel momento in cui i carabinieri sono arrivati sul luogo dell’agguato, due di loro erano già scappati via e non ci sono tracce della loro presenza sul luogo. I due che sono rimasti in quel posto invece hanno confermato una prima versione fornita dai testimoni e hanno aggiunto però di non sapere nulla degli spari, insomma ignorerebbero il motivo dell’agguato. I militari stanno ora indagando sull’accaduto cercando di identificare anche gli altri due che sono scappati.

Si attende ora l’esito delle indagini condotte dai carabinieri di Guidonia e la compagnia di Tivoli. Sul posto, al momento dell’agguato, hanno operato anche i carabinieri di Frascati della sezione scientifica. Si stanno acquisendo le immagini delle telecamere che si trovano sul posto per cercare di identificare almeno le targhe delle auto giunte sul posto. E’ importante ora capire soprattutto il movente che ha condotto all’agguato e questo sarà possibile soprattutto identificando anche gli altri due ragazzi presenti al momento della sparatoria.