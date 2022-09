E’ uno dei principi più belli del mondo: ecco colui che ha spodestato Harry

C’è un Principe che darà del filo da torcere al figlio minore di Lady Diana. Ma di chi tratta? Scopriamolo insieme.

Non c’è nulla da fare, le famiglie reali incuriosiscono il pubblico ormai da secoli. E anche se i reali britannici sembrano spesso al centro dell’attenzione mediatica mondiali, ci sono membri di altre famiglie europee altrettanto affascinanti e glamour.

Un royal in particolare è sulla buona strada per concorrere con uno dei Principi più celebri al mondo, il Principe Harry. Quest’ultimo ne ha combinate di tutti i colori, anche se da qualche anno ha messo la testa a posto, convolando a nozze con l’ex attrice di Suits Meghan Markle, la quale ha dato alla luce i loro due bimbi, Archie e Lilibet, che ha da poco compiuto un anno. Ma chi sarebbe il Principe in questione in grado di soppiantare il nipote della Regina Elisabetta?

Il prescelto è di origine greca

Ormai l’era da scapolo è passata per il Principe Harry. Ma è da tempo che i media si tanno domandando ci mai potrà rimpiazzare il fascino del Duca di Sussex. A quanto pare abbiamo appena trovato la risposta. Si tratta del principe Achileas-Andreas.

L’affascinante ventunenne discende da una stirpe particolarmente illustre e, come si può vedere dal suo profilo Instagram, il giovane vive una vita piuttosto privilegiata. Ma cosa sappiamo di lui. Ecco alcuni dettagli interessanti sul belloccio reale.

Sarebbe il terzo in linea di successione all’ex trono greco

Il principe Achileas è uno dei cinque figli nati dal principe ereditario Pavlos e da sua moglie, la principessa ereditaria Marie-Chantal. Nato nell’agosto del 2000, ha due fratelli maggiori e due minori. Il fratello maggiore, il principe Costantino Alexios, sarebbe stato il secondo in linea di successione al trono reale greco, ormai defunto. Il loro padre, il principe Pavlos, sarebbe stato il primo, mentre Achileas sarebbe stato il terzo in linea di successione alla carica di monarca greco.

Si è cimentato nella recitazione

Il bel reale greco si è anche dilettato nel mondo dello spettacolo. Nel 2017 il principe ha fatto il suo debutto come attore, recitando in alcuni episodi della popolare soap opera di lunga durata The Bold and the Beautiful. Recentemente il principe Achileas è stato anche protagonista di una campagna per il marchio di lusso Zadig & Voltaire.

È membro di due dinastie reali

Il principe Achileas-Andreas fa parte di due dinastie reali: l’ex famiglia reale greca e la sua controparte danese. Il titolo ufficiale del principe è Sua Altezza Reale il Principe Achileas-Andreas di Grecia e Danimarca. Questo perché suo padre, il principe ereditario Pavlos di Grecia, è a sua volta membro di entrambe le famiglie reali. I genitori di Pavlos sono Costantino II di Grecia e Anna Maria di Danimarca. Il nonno di Achileas, Costantino II, è stato l’ex e ultimo re di Grecia prima dell’abolizione della monarchia nel 1973.

Anche la famiglia materna se la cava molto bene

Nata a Londra e cresciuta a Hong Kong, anche la mamma del principe, la principessa ereditaria Marie-Chantal, proviene da un background notevole. È la figlia del miliardario di Hong Kong Robert Warren Miller, un imprenditore di successo. Oltre alla principessa Marie-Chantal, anche le altre due figlie di Miller sono cresciute insieme a Hong Kong e si sono sposate con famiglie rinomate e ricche.