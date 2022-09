Elettra Lamborghini e Afrojack a Mykonos scelgono un hotel mozzafiato: ecco quanto costa

Elettra Lamborghini ed Afrojack si sono concessi delle giornate senza pensieri: tutto sul famoso hotel di lusso dove hanno soggiornato

Elettra Lamborghini rimane da tempo una delle personalità più forti e influenti che ci siano: la cantante, infatti, ha saputo ben sfruttare la notorietà del suo nome, muovendo negli anni tanti piccoli passi nel mondo della musica. Adesso, le sue canzoni sono le vere hits e sono ascoltate da tantissime persone…

Da diverso tempo, la ragazza è sposata con il noto DJ Afrojack e la coppia è sempre apparsa super complice ed unita. Tant’è che, come tutti, ha scelto di concedersi una piccola e rigenerante vacanza estiva.

Come meta, la coppia ha scelto la Grecia, ideale per le stagioni più calde non solo per il suo mare super candido e pulito, ma anche per i panorami mozzafiato, cornice perfetta per un viaggio romantico. La Lamborghini e Afrojack, poi, hanno scelto di non badare a spese…

Elettra Lamborghini sceglie un hotel mozzafiato: ecco cosa c’è da sapere

Per le loro giornate in Grecia, la cantante e il DJ hanno scelto Mykonos come appoggio. Una delle isole più apprezzate e visitate di tutto lo Stato: in particolare, la coppia ha deciso di soggiornare in un albergo extra lusso, di cui solo le immagini ti lasceranno a bocca aperta…

L’albergo scelto dalla coppia è una meta abbastanza frequente tra vip e influencer, quinid probabilmente potreste averlo già sentito nominare: parliamo del Cavo Tagoo Mykonos! Sito sulla costa occidentale dell’isola, è particolarmente ambito e suggestivo per via delle numerose terrazze panoramiche e per le piscine a sfioro sul mare.

Nell’hotel però sono previsti tantissimi altri servizi, quali ristoranti, piscine, SPA, idromassaggio privato e chi ne ha più ne metta. Ciò che però rende l’albergo unico nel suo genere è il suo particolare design, strutturato su diversi livelli che scolpiscono la roccia a strapiombo sul mare.

Non si sa in che camera abbiano alloggiato Elettra e suo marito, tuttavia, si può intuire che possa trattarsi di una Golden Luxury Villa, munita di grande veranda, camera da letto, salotto e piscina privata vista mare.

Qual è però la spesa da sostenere per un’esperienza del genere? Al Cavo Tagoo Mykonos, per una camera standard, si parte da una base di 1.500 euro a notte. Per le camere con piscina privata vista mare e per le golden luxury villa, si può anche arrivare a 3.100 euro a notte.