“Noemi Bocchi sei una p*****a”: peccato che tagga la Noemi sbagliata

L’attuale fiamma di Totti, la bella Noemi Bocchi, è ormai sulla bocca di tutti: qualcuno però ancora non l’ha inquadrata e… si confonde!

La storia che vi stiamo per raccontare ha un che di incredibile e divertente. Parliamo sempre della vicenda del momento: la separazione tra il calciatore Francesco Totti e la conduttrice Ilary Blasi. In particolare, la vera protagonista è la “nuova fiamma” di lui: la biondissima Noemi Bocchi.

Ma partiamo dal principio: tramite un comunicato stampa, una delle coppie più durature ed apparentemente salde del panorama televisivo italiano ha annunciato a tutti che si stava dicendo addio. Lo stupore perdura tutt’oggi e, nonostante Totti e Ilary si siano lasciati da diversi mesi, continuano ad essere i vip più chiacchierati.

In particolare, ad incuriosire il web sono stati alcuni movimenti del calciatore: pare che Totti, infatti, non sia più solo e abbia già una nuova frequentazione. Il nome è trapelato sin da subito e si tratta proprio di Noemi Bocchi: i fan dell’ormai ex coppia, dunque, si sono scatenati.

Noemi Bocchi e quello spiacevole inconveniente di un haters…

Molti “leoni da tastiera” sui social scrivono la loro opinione in merito alla rottura della coppia e al ruolo della Bocchi in questa storia, in modo più o meno colorito. Parlano fondamentalmente senza conoscere la vera realtà dei fatti… qualcuno, invece, senza conoscere neanche ciò che è già esplicito!

Una fan della Blasi ha deciso di dire la sua su Twitter, pensando di rispondere ad un tweet della attuale compagna del calciatore. Ecco le sue parole: “Signorina mi dispiace ammettere che ha fatto bene i conti, ha approfittato del periodo nero che il suo amante sta a passando, per mandare all’aria una famiglia. Non pensa che i figli di Totti passeranno dei periodi neri, portandoli a un crac del propio carattere? Pu***a!”.

C’è stato però un grande malinteso: il profilo della Noemi in questione non era quello dell’effettiva destinataria… ma della cantante! Un piccolo incidente che la rossa più amata del panorama musicale ha preso con filosofia.

“Mi sa che lei ha sbagliato tag. Io al massimo vi posso cantare una canzone” ha risposto con la spiccata simpatia che la contraddistingue.