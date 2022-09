Ora puoi fare la spesa su WhatsApp: il tuo carrello sarà direttamente la chat

Un modo ancora più semplice per fare la spesa? Utilizzare Whatsapp. In chat sarà possibile fare quello che più vogliamo, senza tanto stress!

La tecnologia è bellissima e così possiamo usare Whatsapp non solo per parlare con le persone, ma anche per fare la spesa: ecco come!

Un modo di rivoluzionare il modo di fare la spesa, le aziende che si connettono direttamente con i consumatori per fare un’esperienza nuova e utile. Meta e alcuni locali hanno unito le loro forze per dar vita a una nuova possibilità per l’utente di poter fare la spesa direttamente in chat. Come? Su Whatsapp, celebre applicazione di messaggistica istantanea, che ha inserito un’idea innovativa.

Fare la spesa direttamente da Whatsapp oggi si può, basta collegar una carta di credito. Ad annuncialo è Meta che ha scelto i dettagli di questa partnership che si sta sviluppando un in India con l’e-commerce del paese “JioMart”, che si occupa di prodotti freschi.

Fare la spesa su Whatsapp: come fare un carrello con una chat

Secondo alcune ricerche questa innovazione cambierà radicalmente il modo un cui le aziende si mettono in contatto con i propri clienti. Una sfida impareggiabile che cambierà per sempre l’esperienza d’acquisto delle persone e che, per qualche motivo, potrebbe risultare così positiva da essere intrapresa anche in altri paesi. La messaggistica aziendale è un’esperienza che permette una maggiore comunicazione tra le persone e le aziende e che quindi crea possibiltà di migliorare.

Il catalogo è disponibile quindi per gli utenti indiani. si inizia mandando un messaggio al numero WhatsApp Business dell’e commerci per poi parlare con un bot. Questo mostra una proceduta che riporta a una pagina gestita dall’applicazione di JioMart, una sezione che permette all’utente di visualizzare, sempre su Whatsapp. Ogni prodotto, come avviene oggi con diverse app come Glovo e Uber, sarà identificato con descrizione, foto e costo e si potrà aggiungere quello che si vuole a un carrello virtuale per poi visualizzare la lista, conoscere il prezzo finale e ordinare dopo il pagamento.

Si può pagare in tre diversi modi: tramite il sito, alla consegna con i contanti o su Whatsapp collegando una carta di credito che sarà gestita da UPI ovvero un sistema di pagamento digitale indiano. Un’idea davvero utile che semplifica sempre di più l’esperienza dell’utente e consente di ottenere il massimo dall’uso di un servizio di messaggistica così intuitivo ed utilizzato come Whatsapp.