Parcheggia la sua auto e dopo 8 minuti lo multano: stava cercando di pagare il parcheggio

Una multa che ha sollevato il polverone, soprattutto sul web dove gli utenti non si sono trattenuti nel dire la loro.

Un automobilista è rimasto sconvolto ma ha ricevuto l’amara notizia e non poteva che condividere la sua esperienza per mettere in guardia gli altri automobilisti.

Ian Dykes, 63 anni è rimasto scioccato quando gli è stata recapitata una multa di 70 euro per aver parcheggiato la sua auto da circa otto minuti. Ma scopriamo insieme i dettagli.

Una multa da lasciare a bocca aperta

L’uomo protagonista della vicenda ha parcheggiato il suo veicolo all’East Street Car Park di Nottingham e ha visto respinti i suoi tentativi di pagare il parcheggio per ben quattro volte mentre cercava di inserire il numero di targa della sua auto. Non riuscendo a parcheggiare, Ian si è allontanato dal parcheggio e ha trovato un altro posto dove sistemare il suo veicolo.

Una settimana dopo, Ian si è visto recapitare una multa salatissima. Quest’ultima ammontava a circa la metà del suo salario giornaliero. Non solo l’uomo si è arrabbiato per aver ricevuto la multa, ma ha anche detto di aver trovato frustrante cercare di parcheggiare a Nottingham. Ha dichiarato: “C’era un parcheggio proprio lì vicino e ho usato il numero da chiamare per pagare il parcheggio. Ho telefonato e ho inserito il mio numero di targa, poi me l’hanno chiesto di nuovo e l’ho inserito di nuovo, mi ha chiesto il numero circa quattro volte. Non accettava il pagamento, così negli otto minuti in cui sono rimasto lì ho pensato che era inutile lasciarla qui ed era meglio trovare un altro parcheggio, cosa che ho fatto.

E poi una settimana dopo ho ricevuto una multa di 70 euro per aver cercato di pagare il parcheggio! Ho fatto ricorso, ho mostrato il biglietto dell’altro parcheggio con la differenza di tempo di otto minuti e l’hanno respinto. Hanno detto che dovrò pagare la multa, il che, a dire il vero, mi sembra disgustoso. E ovunque si vada c’è un problema di parcheggio: è un incubo cercare di avvicinarsi alle aziende dove si è chiamati a lavorare. Ma io non li recupero, anzi, li perdo dalla mia paga giornaliera. Infatti, i 70 euro vengono sottratti alla mia paga giornaliera, quindi è come se fossero la metà della mia paga giornaliera. Dicevano che la macchina funzionava bene, ma non era così. È stato un incubo.

“C’era spazio solo per 20 auto e ce n’era solo una, così ho pensato di parcheggiare lì perché non era nemmeno a cinque minuti da dove dovevo essere. Lavoro nell’area di Nottingham cinque giorni alla settimana e non conosco bene la zona perché vivo qui solo da cinque anni, ma se qualcuno dovesse venire in città per fare shopping in centro, è un incubo parcheggiare”.