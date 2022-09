Totti e Ilary Blasi in tribunale? L’ex capitano sul piede di guerra: ecco perché

Dopo quasi due mesi dalla separazione più chiacchierata dell’estate, arriva l’ennesima notizia shock. Francesco Totti è pronto a portare Ilary Blasi in tribunale?

Sentiremo ancora parlare a lungo di Ilary Blasi e Francesco Totti, ne siamo tutti più che certi. La separazione, infatti, avvenuta l’11 luglio, non ha permesso ai molti salotti televisivi, che ci fanno compagnia da settembre a maggio, di coprire la notizia come si deve. Si, tutti noi stiamo pensando a “Pomeriggio 5”, “La vita in Diretta” oppure “Verissimo”, tutti e tre programmi di punta capaci di parlare a lungo e ancora a lungo di una notizia.

Insomma, questo si che è stato uno shock. Anche perché, l’ultima volta che la Blasi è stata ospite dalla sua amica Silvia Toffanin, non solo aveva smentito la crisi in corso, ma aveva anche avuto parole molto dure nei confronti dei giornali che non avevano di certo fatto una bella figura, riportando una notizia falsa, che forse, però, tutto sommato non lo era poi così tanto. Fatto sta che, insomma, la resa dei conti di nuovo a “Verissimo“, anche per avere alcuni dettagli in più e aggiornamenti, sarebbe più che naturale.

In questa intricata vicenda, infatti, la parte lesa sarebbe proprio Ilary Blasi, tradita dal capitano eterno della Roma con Noemi Bocchi. Proprio per questo, la conduttrice sarebbe anche sul piede di guerra. Non solo è pronta a trasferirsi a Milano, ma starebbe già pensando di tornare proprio a Verissimo per raccontare la sua versione dei fatti. Un’indiscrezione delle ultime ore, però, potrebbe far finire i due ex coniugi in tribunale.

Dalla tv al tribunale: la dura reazione di Totti

Francesco Totti sarebbe disposto a portare Ilary Blasi in tribunale nel caso in cui lei vada in televisione a raccontare la loro separazione. L’ex calciatore, infatti, è apparso irremovibile. Non ha intenzione di alimentare ulteriormente il gossip, passando anche per il marito poco fedele. Insomma, una dichiarazione di intenti chiara, volta a preservare tanto la sua privacy quanto la sua immagine.

Per far in modo che la Blasi rispetti la volontà del suo ex marito, Francesco Totti ha ingaggiato l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace. Come riportato dal settimanale ‘Chi’, i legali di Totti hanno fatto una sorta di un’offerta agli avvocati della conduttrice. Nell’accordo, una clausola importante riguarda “stoppare il flusso di notizie sulla vicenda per non fomentare altri gossip di cui proprio i figli sarebbero le prime e le più indifese vittime”.

Insomma, in questo modo Totti ha reso noto di non voler far sapere più nulla della sua separazione con la Blasi, a costo di mettere gli avvocati di mezzo. Ma anche il ‘Corriere della Sera’ ha fornito altre interessantissime indiscrezioni. “Se Ilary insistesse nel volersi trasferire a Milano magari con la piccola Isabel, Francesco si opporrebbe con tutte le sue forze. Non ne vuole nemmeno sentire parlare. O se, come è nell’aria, Ilary dovesse andare a sfogarsi in tv allora la consensuale diventerebbe una via non più percorribile. E si andrebbe in tribunale per la separazione giudiziale”.