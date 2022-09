Brescia, rapina stile Arancia Meccanica: picchiato, legato e torturato con scosse elettriche

Una truffa da film quella accaduta a Brescia, dove due rapinatori si sono intrufolati in una villa. Scopriamo i dettagli.

É accaduta in nel piccolo comune bresciano di Manerba del Garda. Una rapina che ha dell’incredibile. Il malcapitato è un giovane di trent’anni, che quando non lavora in quel di Brescia, risiede dei pressi nel Lago.

L’uomo si è salvato per miracolo ma difficilmente si dimenticherà quanto accaduto nel corso di quella giornata. Ma cosa è successo esattamente?

Una rapina “elettrostatica”

L’uomo, un broker di 30 anni, residente a Brescia ha subito una rapina nella sua villa, situata nei pressi del Lago. Circa due settimane fa, due rapinatori hanno fatto irruzione nella casa ma questo è solo l’inizio di quello che poi è accaduto.

I due criminali si sono intrufolati nella casa e una volta avvistato il malcapitato, lo hanno preso e hanno cominciato a picchiarlo. Dopodiché è stato legato ad una sedia con delle fascette ed è stato ripetutamente colpito delle scariche elettriche di un taser. A quel punto i due si sono dati alla fuga. Al momento i carabinieri sono riusciti a rintracciare solo uno dei due rapinatori. L’altro è ancora latitante. L’uomo protagonista della vicenda, nonostante le violenze subite è riuscito a salvarsi, anche se ne è uscito con delle gravi lesioni e una prognosi di 40 giorni.

Secondo quanto riferito dal quotidiano locale, il Giornale di Brescia, il caso è stato affidato alla pm Erica Battaglia. Fortunatamente uno dei due criminali è già in manette anche si sta cercando ancora il suo complice. Uno dei due è stato identificato: è un ragazzo di 25 anni, originario di Brescia, anche se ha passato alcuni anni nella capitale inglese. Poco tempo fa però ha deciso di fare ritorno nella sua città natale. Attualmente è stato trasferito nel carcere di Canton Mombello, situato a Brescia.

Ancora latitante è invece la mente della rapina. Si tratta di un ragazzo, anche lui di 25 anni, forse è un ex collaboratore della vittima. Quest’ultima ha rilasciato una testimonianza in cui spiga più nel dettaglio quanto capitato. Sembrerebbe che i due rapinatori abbiano cercato forzatamente di estorcergli i codici bancari e per il trading online, in modo da potersi accaparrare il suo denaro e i suoi investimenti, che includono, fra le altre cose, anche i bitcoin. L’impresa purtroppo per i truffatori non è andata a buon fine. Sono scappati solamente con uno smartphone e due braccialetti d’oro da migliaia di euro.