I genitori degli alunni insorgono: con George, Charlotte e Louis la scuola diventa un carcere

Una scuola che si trasforma in una fortezza. Non ci stanno i genitori degli alunni che frequentano lo stesso istituto di George, Charlotte e Louis e insorgono.

Sta per iniziare l’anno scolastico alla Lambrook Schook e i genitori dei bambini protestano per l’arrivo dei Baby Royals.

Avere i Baby Royals in classe deve essere certamente un onore, ma non lo.è per tutti. I genitori dei bambini della Lambrook School sono sul piede di guerra, insorgono preoccupati che la scuola possa trasformarsi in una fortezza.

Baby Royals, la scuola di George, charlotte e Louis una trappola

Il preside dell’istituto si trova ad affrontare una vera e propria crisi. Nella scuola che costa ben 21mila sterlina a quadrimestre, arrivano anche i figli dei Duchi di Cambridge. I genitori degli altri alunni temono che la protezione dei bambini possa coincidere con la presenza di guardie armate nel luogo scolastico. Insomma l’attivo di di George di Cambridge, 9 anni, della sorella Charlotte, 7, e del fratellino Louis, 4, sta creando scompiglio.

La scuola, che si trova nei pressi dell’Adelaide Cottage a Windsor, dove la famiglia si sta trasferendo, accoglierà i bambini e inevitabile sarà trasformare l’istituto in una fortezza dove saranno presenti le guardie armate. Presenti inevitabilmente all’entrata della scuola, sia in divisa che non, non passeranno di certo inosservati. Questo non piace ai genitori degli altri alunni che stanno proprio chiedendo una maggiore tutela per i loro figli.

I tre bambini reali hanno ovviamente l’esigenza di essere sorvegliati dalle guardie reali e ognuno di loro ha anche un bodyguard personale che dovrà seguirli ovunque, senza perderli mai d’occhio. I genitori degli altri alunni non vedono bene questa cosa in quanto l’istituito è noto proprio per essere un luogo rigido, informale dove l’atmosfera è tranquilla e rilassata. Insomma non vogliono guardie armate in giro.

Con la presenza dei Baby Royals infatti cambieranno le regole anche per gli altri: non sarò possibile entrare e uscire dall’istituto liberamente senza fare prima dei controlli e i genitori che vanno a prendere i figli dovranno rimanere ai cancelli elettrici. Gare sportive e recite saranno super controllate e piene di guardie di sicurezza. Insomma un bel problema! Sistemi di video sorveglianza verranno installati in ogni parte della scuola, dalla palestra, alla piscina, al campo di cricket e persone nella pista di golf. La scuola è stata scelta proprio perché i tre bambini la possano frequentare insieme concentrando la sicurezza solo in un istituto.