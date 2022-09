Il ristorante più estremo al mondo, dove si cucina senza elettricità o gas ma usando il calore di un vulcano

Se pensavi di averle viste tutte, questa probabilmente ti stupirà: esiste un ristorante dove si cucina tramite il calore… di un vulcano!

Se sei un amante dei viaggi ma, soprattutto, delle esperienze estreme o fuori dal comune, c’è una particolare meta che fa al caso tuo. A maggior ragione, poi, se apprezzi anche l’arte culinaria e sperimentare i piatti tipici delle varie località del mondo, abbiamo un gran bel consiglio per te…

La location di cui vogliamo parlarti oggi ha sede nelle Isole Canarie in Spagna. Una meta, di per sé, già molto gettonata: se ti capita di trascorrere qui le tue vacanze, non dimenticare di passare per la città di Lanzarote.

In particolare, potresti visitare la città a pranzo o a cena e concederti un pasto nel noto ristorante El Diablo. Ebbene sì, questa location è un’attrazione vera e propria e no, non soltanto per la bontà del cibo… la sua storia ti lascerà a bocca aperta!

Tutto su El Diablo, assurdo ristorante sito sopra un vulcano

Ciò che rende questo ristorante una meta unica e assolutamente da visitare almeno una volta nella vita è la sua posizione: è, infatti, situato attorno alla bocca di un vulcano! Non potendo porre le fondamenta dell’edificio, hanno deciso di costruirlo su lastre di roccia basaltica. Ecco tutto quello che c’è da sapere…

Un dettaglio non a poco, che rende il ristorante davvero suggestivo e unico nel suo genere: sotto: sotto la location, infatti, si trova una enorme pozza di lava da circa 400⁰C. Una peculiarità del posto, che è anche il suo punto di forza.

Il motivo? Nel ristorante non esistono nè forni, nè fornelli. Da questa buca incandescente, posizionano gli alimenti e grigliano il tutto “al naturale”. Si cucinano, dunque, principalmente proteine (carne, pesce…) ma anche patate e via dicendo.

Questa particolare tecnica di cottura fu coniata da César Manrique, famoso architetto delle Canarie e la rese nota con il nome “Grotta Vulkan“. Nel menu del ristorante potrai trovare bistecche, pollo, salsicce e patate, pesce e frutti di mare freschi e tantissimi altri piatti tipici delle Canarie.

Dal punto di vista del design, il ristorante offre una vista molto suggestiva per via delle grandi vetrate panoramiche. Potrai dunque gustare il tuo piatto alla vista delle Montagne di Fuoco di Lanzarote, ma anche del profondo Oceano Atlantico.