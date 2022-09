L’amata coppia della tv manda in estasi i fan: il lieto annuncio è finalmente arrivato

Finalmente escono allo scoperto? Sono loro la coppia più amata della televisione. La loro storia è finalmente sbocciata e i fan non potevano che essere in estasi.

Amici di Maria De Filippi, oltre che un programma di talent show, è anche una scuola d’amore.

Amici di Maria De Filippi è ormai un programma televisivo che, oltre a regalare emozioni e talenti nel campo della musica e della danza, fa sbocciare stori d’amore. Alunni e insegnanti, professionisti, ma soprattutto alunni che is innamorando i altri alunni. Quanto ci fa sognare vederli così tra i banchi di scuola?

Sono la coppia più amata della televisione: tutto è nato poco fa

A vederli inizialmente non si sarebbe mai detto, ma poco a poco la verità è emersa. Sono loro la coppia più bella e affiatata del programma televisivo dei Canale cinque. Avete capito di chi stiamo parlando? Nunzio Stancapiano, nato nel 2003, si è distinto per essere uno dei ballerini di latino americano non solo più bravo, ma anche più simpatico. Memorabili le sue litigate con la maestra Alessandra Celentano.

Il ballerino della provincia di Catania, allievo di Raimondo Todaro, è un vero portento nel suo settore. Ma non ha di certo dimenticato l’amore e infatti starebbe frequentando proprio una sua collega. Vediamo di chi stiamo parlando.

Nunzio starebbe frequentando Cosmary Fasanelli ovvero un’ex allieva di Amici, proprio della maestra Celentano, originaria anche lei del Sud, ma di brindisi. I sue hanno fatto parte del programma condotto da Maria De Filippi. ha avuto una storia d’amore con Alex, il cantante 21enne della scuola, che poi+ terminata a luglio. A quanto pare però l’ex partecipante a Miss Italia avrebbe puntato gli occhi su un altro membro dello show: Nunzio.

Qualcuno dice che Nunzio e Cosmary siano una vera e propria coppia. Pare che si siano avvicinati facendo parte del corpo di ballo dell’ultima edizione di Battiti Live. Insomma il gossip li vuole insieme e prova sarebbero degli scatti che stanno girando sui social, che ritraggono i due in Puglia mentre camminano mano nella mano. Archiviata la storia con Alex quindi la ballerina ha deciso di rifarsi con Nunzio. A lanciare la notizia la blogger Deianira Marzano che attraverso Instagram ha diramato le foto della neo coppia.

Sarà tutto vero o soltanto frutto di qualche congettura? I due potrebbero essere solo amici affiatati che, uniti dalla passione del ballo, hanno condiviso qualche momento più intimo. Aspettiamo l’ufficialità!