Lo scarichi pensando di migliorare Google Chrome ma ti riempie il computer di pubblicità

Attenzione a questa estensione di Google Chrome: esiste una versione che vi riempirà il computer di pubblicità.

Ormai le truffe sono all’ordine del giorno, soprattutto quelle che si svolgono nella realtà virtuale. Stavolta vogliamo mettervi in guardia da una particolare estensione di Google Chrome, o meglio, una sua versione.

L’estensione in questione si chiama Internet Download Manager e al momento è installata da oltre 200 mila utenti. Si tratta in poche parole, di un adware. Secondo le prime recensioni pubblicate dagli utenti, l’estensione è presente sul Chrome Web Store almeno dal 2019. Ma ne esiste una versione che potrebbe trarvi in inganno e riempire il vostro pc di pubblicità. Scopriamo insieme i dettagli.

L’estensione ingannevole di Google Chrome

In questo periodo sta circolando un’estensione di Google Chrome ingannevole. Si tratta di quella chiamata Internet Download Manager. Sebbene quest’ultima possa installare un programma di download manager noto e legittimo, ultimamente sono stati notati dei comportamenti indesiderati esibiti dall’estensione, come l’apertura di link a siti di spam, la modifica del motore di ricerca predefinito del browser e la comparsa di continui pop-up che chiedono di scaricare altre estensioni e programmi indesiderati.

Molti utenti si sono già lamentati. Basti pensare che l’estensione del browser Internet Download Manager è stata installata finora da oltre 200 mila persone. Esiste un programma legittimo per Windows chiamato Internet Download Manager, pubblicato dalla società di software Tonec. Questa offre estensioni di Internet Download Manager per Firefox e Chrome. Tuttavia, l’estensione autentica per Chrome fornita dall’azienda si chiama IDM Integration Module. Inoltre, le FAQ di Tonec avvertono: “Si prega di notare che tutte le estensioni IDM che si possono trovare nel Google Store sono false e non devono essere utilizzate”.

Al contrario, l’estensione di Chrome contraffatta “Internet Download Manager” sembra essere gestita da un sito web chiamato “Puupnewsapp” che sostiene di aumentare la velocità di download fino al 500%” rendendolo un super software per scaricare giochi, film, musica e file di grandi dimensioni in pochi minuti. Le istruzioni fornite dall’estensione farlocca lasciano ancora più perplessi: perché è necessario scaricare e installare più programmi dopo aver installato l’estensione? In particolare, dopo aver installato Internet Download Manager, agli utenti viene chiesto di installare un eseguibile dal sito web di puupnewsapp e di scaricare un file ZIP chiamato Windows patch.

L’installazione dell’estensione in un ambiente di prova ha modificato il motore di ricerca predefinito del browser in smartwebfinder[.]com. Sono stati osservati anche frequenti pop-up che invitavano l’utente a installare altri componenti aggiuntivi, come quelli per Firefox, e l’estensione lanciava siti di terze parti nel browser. Fortunatamente, i recensori, alcuni dei quali già nel 2019, sembrano aver individuato il comportamento scorretto. Anche se molti recensori (probabilmente non autentici) affermano di non avere problemi con l’estensione. Tonec ha anche invitato gli utenti a scaricare la già citata estensione IDM Integration Module, che conta 20 milioni di download su Chrome. Anche se non tutte queste estensioni possono essere dannose, gli utenti dovrebbero essere cauti quando installano nuove estensioni di Chrome e verificare se si tratta di versioni ufficiali pubblicate da fornitori di software affidabili.