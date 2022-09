Meghan Markle? L’amica di Lady Diana non ha dubbi: ecco che cosa ne penserebbe di lei

Se al principessa Diana fosse ancora viva avrebbe apprezzato o no Meghan Markle? La giornalista Tina Brown, amica di Lady D ha un’opinione ben precisa a riguardo

Da quando Meghan Markle è entrata a far parte della Royal Family in tanti si sono domandati se Harry si sia fatto influenzare o meno dal suo carattere, apparentemente molto decisionista, facendosi portare su una strada che lo ha progressivamente allontanato dalla famiglia, dalla regina Elisabetta ma anche dal padre Carlo e dal fratello William. Oppure se la coppia sia solida e su un piano di perfetto equilibrio dal punto di vista delle decisioni personali e se, dunque, il progetto di lasciare il Regno Unito per trasferirsi negli Stati Uniti, sia frutto di un progetto condiviso e della volontà di Harry di allontanarsi dalla vita e dalle regole nobiliari. Ma cosa ne penserebbe, se fosse ancora in vita, la madre di Harry? Lady Diana avrebbe, cioè, apprezzato Meghan Markle oppure no?

Lady D, cosa ne penserebbe di Meghan se fosse viva?

A provare a fornire una risposta ci ha pensato la giornalista e scrittrice Tina Brown la quale, oltretutto, è stata una grande amica della principessa del Galles. E lei non ha dubbi in merito a cosa avrebbe pensato Diana di Meghan: “Non sarebbe stata una grande fan della Markle. Avrebbe notato che Meghan sta portando Harry in una direzione che non è quella giusta per un principe”. Insomma Lady D non sarebbe stata particolarmente entusiasta della duchessa di Sussex, la quale è invece convinta del contrario. La Brown lo ha raccontato al Daily Beast in occasione della triste ricorrenza del 25esimo anniversario della morte della principessa.

L’amica di Diana e le rivelazioni su Meghan Markle

Di seguito la dichiarazione integrale: “Non credo che Diana sarebbe stata una grande fan di Meghan, nonostante quel che lei stessa possa pensare. Certo, sarebbe stata entusiasta di sapere suo figlio così felice, e senza dubbio avrebbe accolto e supportato sua nuora. Ma credo anche che avrebbe notato in Meghan una certa volontà di manipolare Harry, di portarlo in una direzione che non è quella giusta per un principe”.

Non è la prima volta che la giornalista si lascia andare a simili affermazioni riguardanti Meghan ma anche lo stato d’animo degli altri membri della famiglia reale. A detta della Brown infatti, sarebbero “rimasti scossi e profondamente sconcertati” dalla Megxit. E si domanderebbero ancora oggi cosa, nel concreto, abbia deteriorato i rapporti in maniera ormai quasi irreversibile.

Il deterioramento dei rapporti della royal family con Harry e Meghan

La giornalista ha spiegato che “per loro è tutto molto doloroso. Ancora soffrono per l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey e temono il libro in uscita di Harry. Hanno come l’impressione che Harry voglia continuare la guerra di Diana a suo padre Carlo. È una situazione destabilizzante per tutti”.

A risentirne di più è certamente William: in passato Harry parlava di lui come della sola “persona su cui possa contare al mondo da quando ho perso mia madre” ma oggi i due sono lontanissimi e non si parlano più. E se durante il Giubileo di Platino si sono giusto sfiorati, in occasione del One Young World Summit del 5 settembre non si incontreranno nemmeno. E, stando agli esperti di royal family, è ormai troppo tardi “per una riconciliazione”, e questo distacco non avrebbe per nulla fatto piacere alla loro madre.