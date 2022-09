Due giorni fa ha compiuto ben 56 anni Salma Hayek, una delle attrici più brave e femme fatale degli ultimi 30 anni a Hollywood. Ma qual è il suo segreto per un fisico da urlo?

Tutti, a Hollywood e non solo, sono innamorati della meravigliosa Salma Hayek, bellezza latina che strega e ammalia. Insomma, possiamo dire come l’attrice messicana rientri a pieno titolo tra le femme fatale contemporanee. A conferma, non solo del suo fascino, ma anche della sua bravura come interprete, un ruolo più che iconico è passato alla storia grazie alla sensuale danza del ventre della donna vampiro nel film “Dal tramonto all’alba”, pellicola che racconta la fuga verso il Messico dei fratelli Seth, dopo una rapina in una banca del Texas.

In quell’occasione, Salma Hayek si è mostrata per quello che è: una donna pericolosa, mozzafiato e che sa il fatto suo. Ma Salma, sa essere bella, di un bellezza eterea e che non passa mai di moda, anche quando ha interpretato la fragilissima pittrice messicana Frida Kahlo. Si trattava, proprio per la storia travagliata e dolorosa della pittrice, di un ruolo difficile da fare proprio, significava fare propria una sofferenza difficile da capire, se non la si prova. Eppure, Salma in quell’occasione è riuscita a fare un lavoro egregio, rispettando fino in fondo il personaggio di Frida.

Facendo, invece, un grande passo temporale in avanti, 19 anni dopo, l’ultima pellicola in cui abbiamo visto Salma Hayek recitare è stata “House of Gucci“, film in cui interpretava Pina Auriemma, la maga napoletana – condannata a 16 anni di carcere – che aiutò Patrizia Reggiani ad ordire l’omicidio di Maurizio Gucci. In questo caso, Salma ha saputo calibrare una lucida vena di pazzia, assecondando e facendo sue le richieste della sua amata cliente, non perdendo mai di vista, però, i benefici di un’amicizia così facoltosa.

Salma Hayek e il compleanno in barca: il tempo si è fermato per l’attrice

Dopo la sua ultima fatica in “House of Gucci”, Salma Hayek si è goduta l’estate e il suo compleanno. L’attrice, infatti, è nata il 2 settembre 1966 e ha compiuto ben 56 anni, un’età però che non la spaventa per nulla. Per festeggiare il suo compleanno, la bella Hayek ha deciso di fare un giro in barca, indossando un bikini rosso fuoco, molto apprezzato dai suoi follower su Instagram.

“Buon compleanno a me, sempre grata”, ha scritto sotto il posto Salma Hayek, felice e spensierata. Ovviamente, sono arrivati i messaggi di auguri da parte dei suoi colleghi e non solo, Zoe Saldana, Drake, Anthony Hopkins sono solo alcune delle tante celebrità che hanno dedicato un pensiero all’attrice. In molti, però, si sono complimentati per il fisico perfetto della Hayek, che sembra più una ragazzina che non una cinquantenne.

Ma in un’intervista l’attrice messicana ha svelato il suo segreto per un fisico così perfetto. Pur non avendo tempo per l’attività fisica, Salma Hayek pratica lo yoga, fondamentale per il suo corpo. “Lavoro con una donna a Londra che mi ha insegnato a tenere il mio corpo in un modo in cui i muscoli sono attivati ​​tutto il giorno. Quindi, anche quando ti lavi i denti, i muscoli lavorano. Mi ha insegnato a tonificare i muscoli senza contrarli. Li rilassi e ti concentri sulle parti che devono essere utilizzate, ma mai con tensione. Se sei consapevole del tuo corpo, rimarrai sorpreso dall’effetto che può avere”, ha spiegato l’attrice più felice e raggiante che mai.