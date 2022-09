Auto della polizia investe una mucca: l’assurdo incidente con feriti e una vittima

Episodi assurdi e dove trovarli? Sono momenti concitati quelli che stiamo per raccontare: l’auto della polizia ha investito una mucca.

Un incidente davvero assurdo, con diversi feriti e addirittura una vittima.

Un episodio abbastanza anomalo ha portato a un tragico incidente in cui ci sono stati feriti e anche una vittima. L’auto della polizia ha investito una mucca. La cosa bizzarra è che non si trovavano in campagna, ma in Tangenziale. L’unità del reparto mobile della polizia ha impattato contro l’animale che si è trovato improvvisamente sulla carreggiata.

Auto della polizia investe mucca: l’incidente avviene in Tangenziale

Erano alla guida gli agenti, sulla tangenziale di Torino tra corso Regina Margherita e Venaria Reale, in direzione Aosta\Milano, quando si sono ritrovati sulla strada la mussa. Sulla seconda corsia di marcia, lo scorso mercoledì 31 agosto, l’auto ha impattato contro l’animale. Non si conoscono ancora le causa che avrebbero condotto la mucca a stare proprio in quel posto.

L’impatto è stato devastante, la mucca è morta sul colpo mentre uno dei due agenti di polizia è rimasto incastrato nelle lamiere della vettura. E’ stato estratto dai vigili del fuoco e condotto al CTO in codice giallo. Gli altri colleghi, rimasti feriti nello schianto, sono invece stati condotti presso il San Giovanni Bosco, in codice verde.

Si tratta di uno di quegli incidenti che non ci si aspetta. Stare in Tangenziale e vedersi sbucare una mucca davanti non è di certo prevedibile. Sicuramente le cause saranno da accertare. Con ogni probabilità l’animale si trovava in una fattoria adiacente e, in qualche modo, è riuscito a scappare. La strada verso la libertà l’ha condotto però alla morte.

Nello schianto anche uno degli agenti è rimasto gravemente ferito, mentre gli altri presenti nella vettura della squadra mobile della polizia statale , sono rimasti leggermente contusi. Sul posto sono intervenuti quindi i vigili del fuco, il personale del soccorso stradale che ha chiuso prontamente il tratto di strada, creando disagi agli automobilisti. Sono giunte anche le ambulanze del 118 che hanno condotto gli agenti in ospedali diversi a seconda dei codici assegnati: giallo per l’agente incastrato nelle lamiere e verde per gli altri che prestavano servizio quella notte.

