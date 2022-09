Che fine ha fatto Marianella Bargilli? Al GF conquistò Luca Argentero. Oggi è un’altra storia

Vi ricordate di Marianella Bargilli, ex fiamma di Luca Argentero al Grande Fratello? Oggi è una persona del tutto nuova: ecco cosa sta facendo

I più affezionati alla storia del programma ricorderanno sicuramente l’edizione del Grande Fratello di 16 anni fa. Nonostante, infatti, sian trascorsi tantissimi anni, i suoi protagonisti sono rimasti nel cuore di molti. In particolare, ad aver fatto breccia, è stato il famosissimo Luca Argentero…

Ebbene sì, a lanciare l’attore di successo è stato proprio il reality show, dove anche al tempo, era considerato il “bello ed impossibile”. Moltissime concorrenti erano presissime di lui ma a conquistarlo davvero fu soltanto una…

Parliamo di Marianella Bargilli, che al tempo fece perdere la testa all’attore e da quel momento cominciarono un’appassionante storia d’amore. Attualmente, Argentero è sposato con la bellissima Cristina Marino ed è papà di Nina Speranza, tuttavia, la storia con la Bargilli è tutt’oggi ricordata col sorriso.

Marianella Bargilli, ecco come è adesso e cosa sta facendo

Si sono da tempo perse le tracce dell’ex gieffina, in quanto dopo il programma ha deciso di non proseguire con la carriera televisiva. Com’è oggi quindi e cosa sta facendo nella vita? Dai suoi profili social si può apprendere davvero molto: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sua “nuova vita”…

La donna, già ai tempi del GF, aveva un grandissimo sogno: quello di lavorare come attrice di teatro professionista. Ed effettivamente, è riuscita a realizzare questo grande traguardo di vita.

Attualmente, la Bargilli ha 49 anni e, dopo il programma, ha frequentato per due anni il teatro Blu di Roma studiando il metodo Stanislavskij e partecipando a numerosi seminari con professionisti famosi in tutto il mondo.

Tra gli artisti con cui ha avuto modo di apprendere la sua arte, ricordiamo alcuni docenti dell’Actor’s Studio di New York, dell’istituto della biomeccanica al Gitis e ballerini ed attori dell’Odin Theatret.

È nel 2004 che ottiene il suo primo riconoscimento internazionale: debutta, infatti come Eliza Doolittle nello spettacolo ”Il pigmalione” di George Bernard Shaw per la regia di Roberto Guicciardini. Con questa interpretazione, ottiene una candidatura come migliore attrice emergente ai Premi Olimpici e vince il noto Premio Chianciano Terme.

Qualche anno dopo, nel 2015, interpreta Rosaura ne ”Il bugiardo” di Goldoni. Nonostante dedichi davvero tutta se stessa al lavoro, è emerso qualche dettaglio anche in merito al suo privato: è stata sposata col regista e produttore teatrale Geppy Gleijeses fino al 2013.