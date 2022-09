Con arco e frecce a casa della Regina Elisabetta: momenti di paura per la Royal Family

Grande paura per la Regina Elisabetta, che ha rischiato grosso. Scopriamo insieme cosa è accaduto a Buckingham Palace.

Un piccolo incidente per la Regina Elisabetta, che l’ha lasciata a dir poco esterrefatta. Un imprevisto che sicuramente rimarrà negli annali reali.

Un ragazzo di venti anni si è intrufolato nel giardino del Castello di Windsor, dove la sovrana stava passando le sue vacanze in compagnia del Principe Carlo e di Camilla, Duchessa di Cornovaglia. Il ragazzo non solo è riuscito ad entrare nella proprietà privata ma lo ha fatto portandosi con sé una balestra.

Un’intrusione inaspettata

Un ragazzo di venti anni è finito nei guai quando ha deciso di intrufolarsi nel Castello di Windsor con un balestra. Un bello shock per la Regina Elisabetta e per l’intera Royal Family. Fortunatamente l’intruso è stato catturato rapidamente dalla polizia della Thames Valley, ma l’evento ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza. Il ragazzo, un dipendente di un supermercato di nome Jaswant Singh Chail, è apparso in tribunale con le accuse relative all’incidente, dove si sono scoperti dei dettagli a dir poco agghiaccianti.

Secondo i pubblici ministeri, Chail è entrato nel parco del Castello di Windsor alle 8:10 del mattino, armato di una balestra e indossando un cappuccio e una maschera. La corte ha sentito che, all’avvicinarsi dell’ufficiale, il ventenne ha detto: “Sono qui per uccidere la regina“. Al momento è detenuto in un ospedale psichiatrico di massima sicurezza ed è stato accusato di un reato ai sensi della legge britannica sul tradimento del 1842, che criminalizza il possesso di un’arma con l’intento di ferire o allarmare Sua Maestà. La corte ha anche appreso che la perquisizione della sua casa ha portato alla luce dispositivi elettronici che dimostrano che ha fatto domanda di lavoro presso il Ministero della Difesa per entrare in contatto con la famiglia reale, insieme a una corda e a una maschera antigas.

Chail ha registrato un video in cui ha spiegato le sue motivazioni e la pianificazione dell’attacco. “Mi dispiace per quello che ho fatto e per quello che farò. Tenterò di assassinare Elisabetta, la regina della famiglia reale”, ha detto. Nel video, ha citato un evento storico solitamente noto come il massacro di Jallianwala Bagh del 1919, in cui le truppe britanniche spararono a circa 400 Sikh in una città santa dell’India nord-occidentale. L’incidente è solo una delle numerose violazioni della sicurezza del palazzo avvenute nell’ultimo anno. Nel maggio 2022, un intruso vestito da prete ha ingannato le guardie del castello di Windsor ed è riuscito a rimanere nel castello durante la notte.