Nuovo allarme nei supermercati italiani: uno dei prodotti più amati rischia un aumento vertiginoso

La situazione non migliora: il rincaro dei prezzi si fa sentire anche al supermercato. In particolare, in prodotto avrà un aumento pauroso

Il nostro Paese ha dovuto tollerare tanti alti e bassi negli anni: causa pandemia e guerra, infatti, a pagare le conseguenze è stata la merce sugli scaffali del supermercato. Pare che, però, il tempo di preoccuparsi non sia ancora finito: un prodotto molto amato dagli italiani potrebbe subire un forte rincaro…

Parliamo del pomodoro! Basti solo pensare che il nostro Paese è uno dei primi produttori mondiali di questo prodotto: prima di noi, solo la California. Il fatturato ricavato dall’esportazione di pomodori ammonta 4 miliardi di euro all’anno.

I tempi, però, stanno cambiando molto: tutto ciò che è collegato alla coltivazione del pomodoro sta attraversando una forte crisi. Causa principale, la siccità che ha colpito il Paese negli ultimi tempi. Si aggiunge adesso un probabile rincaro dei prezzi di produzione.

Crisi nei supermercati: tutto sul prodotto che subirà un forte rincaro

Delle evidenze molto difficili da accettare, ma avvallate da una serie di dati rilevanti: secondo Coldiretti si è verificata una riduzione dell’11% del raccolto di pomodoro causa siccità. Per Amitom ci sarà nei prossimi tempi un calo molto più significativo: parliamo di più di un milione di tonnellate.

Ma non sono gli unici ad aver fornito un background della situazione con dei dati alla mano: anche Confagricoltura e CIA – Confederazione Italiana Agricoltori hanno manifestato molta preoccupazione per l’abbondono della coltivazione di pomodori, tant’è che potrebbe dimezzarsi addirittura del 15 al 30%.

Il sito “La tua dieta personalizzata” riporta proprio le dichiarazioni di Coldiretti in merito: “Il clima ha decimato il raccolto del prodotto simbolo della dieta mediterranea. A livello nazionale il pomodoro per la salsa Made in Italy, per passate, pelati e concentrati è coltivato su circa 70’000 ettari da nord a sud del paese con Emilia Romagna, Lombardia, Campania e Puglia che sono i principali produttori coinvolgendo una filiera dove operano 6500 imprese agricole, circa 90 imprese di trasformazione e impiega 10’000 addetti, per un fatturato di 3,7 miliardi di euro di cui più della metà realizzato grazie alle esportazioni all’estero in crescita del 5% nei primi quattro mesi del 2022”.

Per non parlare dell’aumento dei costi di produzione, che tocca più ambiti e merci: i concimi sono aumentati del +170% dei concimi, il gasolio è aumentato del +129%, il vetro dell 30%, il cartone del 45% i barattoli di latta del 60% e la plastica sfiora il +70%. Questo è soltanto un assaggio..

“Uno scenario definito “drammatico” in cui si paga più la bottiglia che il pomodoro in essa contenuto” ha concluso Coldiretti.