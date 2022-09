Precipitano giù dopo un selfie: la tragedia di una famiglia in gita alle cascate | Una strage per una foto

Gita dal sapore amaro per una famiglia che in un attimo si è vista protagonista di un terribile incubo familiare.

Una gita come tante, di quelle che si organizzano appena il sole comincia a scaldare di più, portando con se i germogli dell’estate e delle giornate più lunghe, si è trasformata ben presto in una tragedia immane e inimmaginabile. Una famiglia, infatti, è diventata, suo malgrado, protagonista di un terribile incubo familiare che ha visto coinvolte ben sei persone, legate tutto dall’affetto, dalla volontà e dalla speranza di salvare l’altro.

Purtroppo, però, non c’è stato nulla da da fare. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di ricostruire il terribile evento. Sei giovani, tutti imparentati tra loro, sono morti durante una gita vicino a delle cascate fatali per loro. Ci troviamo sotto le cascate Ramdaha, nel distretto di Chhattisgarh, in India, dove una famiglia come tante altre ha deciso di organizzare un gita fuori porta.

Tutto avrebbero potuto immaginare, tranne il dramma che si sarebbe consumato in pochi istanti e che ha spezzato la vita di sei giovani. Tutta la famiglia, infatti, per un totale di quindici persone, aveva deciso di fare un’escursione e poi un picnic vicino alla cascate, per godere del natura e del rumore lento, ma costante, dell’acqua a pochi passi da loro. Una scena bucolica, un paesaggio fiabesco, ma che ha regalato ben presto la morte.

Shraddha Singh, di 14 anni, si stava scattando un selfie insieme a Shweta, la sorella maggiore di 22, quando ha perso l’equilibrio su una roccia che l’ha fatta precipitare. Il panico generale e lo sgomento hanno lasciato presto posto alla risolutezza di una famiglia che ha fatto di tutto per salvare la 14enne. I familiari si sono subito tuffati in acqua, ma è stato solo l’inizio di una terribile reazione a catena di morti.

Giù per la cascata: la terribile fine di una famiglia

Dopo Shraddha, anche la sorella maggiore Shweta è finita in acqua. Così il loro fratello di 18 anni, un cugino, 24 anni, e sua moglie di 22 si sono subito tuffati per soccorrere le due sorelle. Tuttavia, la corrente era troppo forte e per non affogare a loro volta, i tre hanno tentanto di trovare un appiglio abbastanza solido che impedisse loro di finire vittime delle cascate.

Vedendo però anche loro in seria difficoltà, si sono gettati in acqua altri due fratelli (di 22 e 26 anni) di Shraddha e Shweta, inutilmente però. Ogni tentativo di salvare le due sorelle, così come il resto della famiglia, è stato vano. Sono morti tutti annegati, tranne la moglie 22enne del cugino delle due sorelle che è stata estratta viva, grazie all’intervento di un gruppo di esperti soccorritori. Al momento, però, le condizione della donna restano ancora critiche.

Per gli altri familiari, invece, non c’è stato nulla da fare. Tre corpi sono stati trovati il giorno stesso dell’incidente, gli altri tre invece solo l’indomani. Ma come è stata possibile una tragedia possibile? La polizia ha spiegato che quella zona delle cascate ha delle aree transennate e off-limits. Ma non solo. E’ esposto anche un cartello che riporta i rischi di fare il bagno così vicino alle cascate. Solo le indagini, però, potranno spiegare meglio tutta la dinamica.