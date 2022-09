Scopre la verità dopo 20 anni: i figli non sono suoi ma a spiazzare tutti è il giudice

Per 20 anni l’uomo mantiene la moglie e i figli, ma solo dopo tanto tempo arriva l’amara scoperta: non erano i suoi. Il giudice però è irremovibile.

Ci sono voluti ben 20 anni per capire che i figli non erano i suoi, la separazione, il test del Dna.

Passano 20 anni, vive e cresce figli che non sono suoi, ma se ne accorge solo podo tutto questo tempo. La scoperta arriva infatti nel momento in cui vengono messi atto le procedure per la separazione della donna. Quel sospetto dunque, che per molto tempo aveva in mente, diventa desiderio di fare il test del Dna.

Cresce per 20 anni figli non suoi: la decisione del giudice spiazza

Al test del Dna non si sfugge: i sospetti da sempre esistiti conducono alla verità, quei figli non sono suoi. L’uomo scopre così di non essere padre di quei figli cresciuti per tutto questo tempo, e lo fa durante la procedura di separazione. Già dal 2000 la coppia aveva avviato le pratiche per la separazione. Ma poi è arrivata questa scoperta che cambia tutto.

Il legale dell’uomo, Marcello Pecorari, all’Ansa ha dichiarato: “Tecnicamente è stato riconosciuto un danno endo-famigliare legato al comportamento ritenuto illegittimo del coniuge per aver fatto credere all’altro che i figli fossero stati i suoi”. L’uomo infatti per 20 anni ha pagato il mantenimento dei due figli, ma qualcosa ha fatto emergere un dubbio e ha condotto ad effettuare il test. E’ stato avviato quindi il disconoscimento formale della paternità.

Alla luce di quanto emerso il giudice, dal 2018 a oggi, ha deciso. Il tribunale di Perugia ha esaminato il caso e dopo anni di battaglie legali si è espresso in merito. La donna dovrà risarcire il suo ex marito di 150mila euro, così come viene riportato dalla Nazione. Anni di raggiri e menzogne che saranno quindi ripagati dalla donna.

La situazione infatti è stata ingannevole e dannosa per l’uomo che nel lontano 1990 ha sposato la donna incinta. Il matrimonio riparatore andava infatti a riparare quello che aveva fatto un altro uomo. Dopo la nascita del primo figlio l’uomo ha iniziato ad aver qualche sospetto, ma poi c’è stata la seconda gravidanza. nasce una femmina, ma il marito sospetta i tradimenti e così nel 2006 scopre la relazione extra coniugale della moglie che porta ad avviare le pratiche di separazione. Oggi però l’imprenditore umbro ha scoperto che quei figli non erano suoi. La legge ha voluto pertanto riconoscere i suoi diritti.