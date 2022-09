Vecchi cellulari usati? Non gettarli, c’è un modello che vale cifre da capogiro

Se stai pensando di buttare via il suo vecchio cellulare ripensaci! Ci sono alcuni modelli che valgono delle cifre astronomiche.

Quanti di noi hanno un cellulare vecchio che non vedono l’ora di buttare via! Ma attenzione, perché proprio il vostro smartphone potrebbe valere una fortuna.

Infatti ci sono alcuni modelli che al giorno d’oggi hanno un enorme valore. Perciò, aspettate prima di sbarazzarvi del vostro smartphone. Scopriamo insieme il valore effettivo del vostro dispositivo.

Quanto vale il vostro cellulare?

Molti di voi ancora non hanno buttato via il proprio cellulare, magari per pura nostalgia, anche se ultimamente sta spopolando la tendenza di ritornare ad utilizzare i vecchi cellulari. Una tendenza in continua crescita. Perciò, aspettate prima di sbarazzarvi del vostro smartphone. Alcuni influencer così come diverse celebrities sono stati avvistate mentre utilizzavano vecchi iPhone.

É il caso di Anna Wintour, la celebre direttrice di Vogue, dalla quale sembrerebbe essere stato ispirato il personaggio interpretato da Meryl Streep ne Il Diavolo veste Prada. Ebbene, quest’ultima è stata vista usare un telefono simile a uno startac, il modello rilasciato per la prima volta il 3 gennaio 1996 e spesso viene considerato il primo telefono cellulare a conchiglia in assoluto. Tra le altre star troviamo anche Rihanna e Iggy Pop. Insomma, sempre più celebrities stanno abbracciando questa tendenza unica nel suo genere. Ma del resto, molte persone hanno cominciato ad avere nostalgia dei tempi andati, anche di periodi in cui non erano nati ma che desiderano vivere.

Del resto, la semplicità dei telefoni di allora è qualcosa di insuperabile e mole star non possono più farne a meno. Le persone che hanno scoperto i telefoni cellulari negli anni ’90 ora hanno 30 o 40 anni e potrebbero essere alla ricerca di una nuova esperienza. Forse perché sono stufi degli aspetti troppo tecnologici o per la lunga durata della batteria. In effetti la batteria dei primi cellulari poteva durare anche 10 giorni! Nessuno lo sa con precisione, ma una cosa è chiara, esiste una nicchia di mercato.

Una startup francese ha lanciato la sua offerta sul mercato per sfruttare questa tendenza. L’azienda Lëkki vende telefoni “vecchi” nuovi e ricondizionati con una garanzia di 6 mesi. Hanno un bel sito di e-commerce dove potrete trovare telefoni cellulari di marche che non esistono più. Tra questi troviamo il piccolo Motorola startac, il classico Ericsson T28/T29 e naturalmente il Nokia 3310. Non sapete come riconoscere che state invecchiando? È quando si inizia a rimpiangere il passato e a guardare con invidia i vecchi oggetti. IN ogni caso anche il loro valore è cresciuto notevolmente. Basti pensare che ora il Nokia 3310, che ha venduto più di 120 milioni di modelli nel mondo, si può trovare in vendita a circa 450 euro! Niente male per un cellulare “preistorico”!