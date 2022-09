Da €4.520 a €900: 15enne in lacrime per la paghetta dimezzata

Una madre decide di dare un taglio alla “paghetta” di sua figlia: una decisione all’apparenza normale, ma dietro c’è un retroscena shockante

Una storia da non credere quella che ha coinvolto la giovane Nicolette Gray, giovane californiana alle prese con i “primi problemi adolescenziali”. La ragazza, come tantissimi suoi coetanei, ha iniziato a fare i conti, di nome e di fatto, con la sua prima paghetta, un modo che i genitori adottano per insegnare ai proprio figli come gestire le proprie disponibilità economiche…

L’esperienza che ha toccato la ragazza è stata così assurda che è stata oggetto del programma Dr Phil, molto noto e guardato in America. La mamma di Nicolette, infatti, decise, con estrema generosità, di darle ben 4.500 euro mensili di paghetta.

Nonostante l’ingente quantità di denaro concessale, la ragazza non esitava a spendere e sperperare tutto fino all’ultimo centesimo. Da qui, sua madre prese una decisione drastica: abbassò l’importo della paghetta da 4.500 a 900 euro mensili. Una scelta che ha mandato totalmente fuori di testa Nicolette…

Paghetta dimezzata: ecco cosa è successo tra mamma e figlia al Dr Phil Show

La ragazza ha espresso al Dr Phil tutto il disagio in cui quella situazione l’aveva riversata. Dopo il vertiginoso calo di entrate mensili, infatti, ha dichiarato di vivere “come una contadina”. Per lei, infatti, la somma di denaro necessaria per far fronte a tutte le sue necessità è di minimo 2.200 euro.

L’intervento della mamma, però, andava ben oltre la drastica riduzione della paghetta mensile di Nicolette. Pare che la donna abbia coinvolto addirittura un loro amico di famiglia per controllare acquisti ed abitudini della figlia.

La mamma, dal canto suo, ha ammesso di esser molto pentita di aver concesso alla figlia una somma di denaro così generosa in quanto ha contribuito a viziarla enormemente, rendendola sempre più pretenziosa e prepotente nei suoi confronti.

Ad intervenire poi sulla vicenda è stato lo stesso Dr Phil (potrete vedere la vicenda nel video che ti riportiamo in basso) che ha appoggiato in pieno la madre di Nicolette nella scelta di ridurle la paghetta, ma non ha mancato di dare la sua opinione in merito alla situazione.

L’uomo, infatti, ha chiarito che la mancanza di polso e l’eccessiva indulgenza nei confronti dei figli possono essere poco educativi o addirittura nocivi nei loro confronti. Ciò che ha consigliato alle due donne è stato di trascorrere del tempo insieme per ritrovare il loro rapporto e mettere da parte tutte queste divergenze di natura economica.