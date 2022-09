Divorzio milionario, alla moglie infedele il grande imprenditore dovrà comunque un mantenimento a 4 zeri

I divorzi sono sempre un tasto dolente: soprattutto per chi, nonostante un tradimento, deve preoccuparsi dell’assegno dell’ex coniuge infedele

Divorzi e separazioni non sono mai una passeggiata: in primis, perché quasi mai una coppia che divorzia depone le armi e si confronta in maniera “pacifica”. In secondo luogo, ma non meno importante, a causa degli strascichi economici che la situazione inevitabilmente comporta. Tra grandi nomi, poi, la questione si fa ancor più bollente…

Il protagonista di questa vicenda è l’iconico Ferruccio Ferragamo, che a molti è ben noto per via del suo cognome. L’uomo, infatti, è il Presidente della Salvatore Ferragamo SPA, nota azienda d’alta moda, specializzata soprattutto in calzature.

L’uomo ha da tempo intrapreso il percorso di divorzio nei confronti della sua ormai ex coniuge Ilaria Giusti che, si è reso poi noto, essergli stata infedele. Un dettaglio che ha avuto il suo peso nelle battaglie legali. Ecco cosa sta succedendo dopo vari ricorsi in tribunale…

Ecco quanto Ferruccio Ferragamo dovrà dare ad Ilaria Giusti

Attualmente, la donna si è trasferita a Londra con l’unico figlio della coppia, ormai maggiorenne. Della vicenda si sa che la prima sezione civile, con l’ordinanza n. 25966, ha aperto alla richiesta di addebito nei confronti della Giusti per via della sua infedeltà.

Anche la Corte d’Appello di Firenze si è espressa in merito e ha stupito tutti: la tolleranza dell’uomo verso l’infedeltà non è un’attenuante per rifiutare l’addebito, dunque l’assegno di 60mila euro mensili e di 20mila euro per il figlio non sono stati toccati.

C’è però molto di più: essendosi la Giusti e il figlio trasferitisi nel Regno Unito, è necessario fare un altro ragionamento. L’assegno, infatti, deve essere aggiornato ed adeguato al costo della vita nel Paese di riferimento.

È La Repubblica a riportare le parole della sentenza della Corte: l’assegno di mantenimento, infatti, seguirebbe ad un “approfondito esame della complessiva situazione patrimoniale e reddituale delle parti, sulla base del quale il giudice di secondo grado è pervenuto all’accertamento dell’esistenza di una notevole sperequazione economica tra i coniugi, tale da imporre il riconoscimento in favore della donna di un contributo idoneo a consentirle la conservazione dell’elevato tenore di vita goduto nel corso della convivenza”.

E ancora: “La funzione dell’assegno consiste nel “mantenere uno standard di soddisfazione delle proprie esigenze non inferiore a quello precedentemente goduto … Una volta superato il predetto livello, le maggiori risorse di cui dispone il coniuge obbligato non possomo comportare un incremento dell’importo dovuto, traducendosi altrimenti in un’ingiustificata locupletazione dell’avente diritto”.