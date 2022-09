La Bohème di Puccini al Teatro Greco di Taormina: l’incanto ucraino sotto il cielo siciliano

Un meritato successo quello della rappresentazione de La Bohème al Teatro Greco di Taormina. Un’opera dal grande repertorio in un’interpretazione non scontata e originale, in cui, accanto alla prova dei talentuosi artisti del Teatro di Leopoli, emerge la sicura direzione di Ivan Cherednichenko.

Davanti gli occhi degli spettatori ammaliati, l’opera si snoda come dovette comparire agli spettatori del 1896: niente effetti speciali e prospettive ridotte all’osso e l’effetto ne è di innegabile suggestione. La presenza di oggetti in scena è minima in ciascuno dei quattro quadri, con l’unica ovvia eccezione del secondo con il suo rumoroso Cafe Momus.

Sul versante dei protagonisti il tenore Mikhailo Malafii (Rodolfo), si distingue fin dall’esordio (‘Nei cieli bigi’) per una prestazione generosa, facilitato da un timbro possente ed eroico che non sembra temer confronti negli scatti volitivi che non mancano nella sua parte.

La Mimì di Liudmyla Korsun non è priva di acerbità nel duetto con Rodolfo nel primo atto, la salita verso l’acuto, supportata da una sicura tecnica, le offre la possibilità di mettere in luce a tutto tondo il suo personaggio con un fraseggio mosso e sentito, gradevolmente variato e ricco di sfumature, al pari del drammatico finale, dove emergono buone e convincenti capacità attoriali.

Marianna Tsvietinska è una Musetta perfetta, sopratutto nella presenza scenica. La linea del canto del giovane soprano è tornita e briosa, e nell’epilogo in soffitta sa tener testa per intensità ed emozione al resto della compagnia.

Uno spettacolo da grande avvenimento, con tante ovazioni per tutti gli interpreti, con piena ed evidente soddisfazione del gremito teatro. Il plauso generale va, comunque, all’intera compagnia, diretta dalla regista Galina Volovecka. Il pubblico di Taormina, siciliano e non, non si è esentato dagli applausi scroscianti e la standing ovation è stata una naturale conseguenza alla bandiera ucraina portata in scena con orgoglio dagli artisti della compagnia teatrale alla fine della rappresentazione.

La Bohème, il capolavoro di Giacomo Puccini, che ha smosso il sentimento del pubblico di tutto il mondo, è ispirato a “Vie de bohème”, un romanzo di Henry Murger pubblicato nel 1851.

Maria Grazia Strano