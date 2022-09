La nuova mini è completamente elettrica ma soprattutto è un Pokemon

Una collaborazione, quella tra la mini e i Pokemon, a dir poco unica nel suo genere. Vediamo insieme il risultato.

Nel corso degli anni ci sono stati alcuni strane collaborazioni tra brand, ma questa volta potrebbero essersi superati. L’ultimo accordo salito alla ribalta è stato proprio quello tra la Mini e Pokémon.

Un accordo annunciato alla Gamescom, il più grande festival di giochi del mondo. il gioco di raccolta di creature Pokémon per Nintendo Switch con la nuova auto Mini Concept Aceman. Si tratta della versione completamente elettrica della classica Mini Cooper, che in passato si è presentata con un design urbano sconcertante.

Una collaborazione unica nel suo genere

L’annuncio è arrivo poco fa: è nata la Mini Concept Aceman, un’auto elettrica futuristica e piena di LED, con tanto di fari anteriori, paraurti e griglia pixelati e animati. Sembra un videogioco in movimento, nella vita reale. Del resto, non potevamo aspettarci altro da una collaborazione come quella tra la Mini e Pokemon.

Il cruscotto digitale circolare si illumina con Pikachu e i fulmini illuminano l’auto: l’intero interno dell’auto può essere illuminato e proiettato. Quando si esce dalla portiera dell’auto, i LED mostrano il marchio Mini x Pokémon, ed è davvero meraviglioso. Le auto elettriche stanno davvero offrendo ai designer nuovi modi per essere creativi. Addirittura, è persino possibile collegare una Nintendo Switch all’auto, ma la Mini Concept Aceman è anche dotata di un proiettore incorporato per proiettare film su una parete, trasformando di fatto quest’auto elettrica in un mini cinema. L’azienda ha dichiarato quanto segue: La gamification avrà un ruolo sempre più importante nella MINI del futuro e offrirà un’esperienza unica ai nostri clienti… In questo modo raggiungeremo un gruppo target completamente nuovo alla Gamescom 2022, come evento per il fandom moderno, il gioco e la cultura pop”.

Per saperne di più su quest’auto elettrica unica è possibile visitare il sito Mini Concept Aceman anche se non è chiaro se il design MINI x Pokémon sarà disponibile su larga scala. Con il recente brevetto di un’auto Apple che ha fatto scalpore (si dice che sarà svelata all’inizio del 2023), i marchi automobilistici tradizionali potrebbero aver bisogno di un tocco giocoso per far riconoscere il proprio marchio, e la MINI x Pokémon ne ha certamente bisogno.