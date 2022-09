“Meghan Markle è una svitata”: commenti shock sulla duchessa | Chi lo ha detto?

Non ha usato giri di parole per scagliarsi contro la moglie del principe Harry, definendola “cretina” e “svitata”. Ecco chi si è scagliata contro Meghan Markle

Meghan Markle è tornata, in questi giorni, nell’occhio del ciclone per nuovi commenti e dichiarazioni rilasciati nel corso di un’intervista a The Cut (nel podcast, supplememento femminile del magazine New York), parlando dell’impatto avuto dalla stampa scandalistica britannica sulla sua vita privata insieme al marito ma anche sulla crescente distanza, trasformatasi poi in un (quasi) definitivo allontanamento dal padre Thomas Markle. E le sue parole hanno avuto chiaramente un feeedback enorme, scatenando praticamente tutti i tabloid inglesi ma generando reazioni anche all’altro capo del mondo.

“Meghan Markle è una svitata”: chi lo ha detto in diretta tv e perchè

Come in Australia dove, in diretta tv nel corso di un programma mattutino, la conduttrice Natalie Barr si è scagliata contro Meghan Markle senza alcun giro di parole usando epiteti davvero ‘estremi’ considerato il contesto. Nel commentare l’ultima intervista rilasciata dalla Duchessa di Sussex, la Burr ha infatti dichiarato: “Meghan è una cretina, una svitata”.

Ciò he ha scatenato la rabbia della conduttrice australiana sono le dichiarazioni che la moglie di Harry ha rilasciato a proposito dello strappo dalla famiglia Windsor avvenuto oltre due anni fa e mai più ricucito, nonostante flebili tentativi da ambo le parti. È cosa nota che lei ed Harry abbiano deciso di lasciare il Regno Unito e cambiare vita trasferendosi negli Stati Uniti per mantenere una forte distanza dalla vita reale.

Tornando in Inghilterra solo sporadicamente per prendere parte ad importanti celebrazioni quali il Giubileo della Regina. E la Barr, nota al pubblico australiano per le sue dichiarazioni talvolta sopra le righe, ha sottolineato: “Non riuscivo nemmeno a sopportare l’intero articolo”.

La causa scatenante della rabbia della conduttrice

Delle parole della Barr ne ha dato notizia l’Indipendent nel quale viene specificato che Meghan viene descritta dalla conduttrice come una ‘Tosser’, termine che può significare, per l’appunto, cretina o svitata. E la conduttrice aggiunge: “È così che la descriveremmo in Australia”. La ragione del duro sfogo della Barr è riconducibile, in particolare, nelle affermazioni legate al paragone sul matrimonio di Meghan con Harry alla liberazione di Nelson Mandela dalla prigione.

Il tutto è accaduto nel corso del programma Seven, in onda all’ora della colazione: è qui che il noto personaggio televisivo, cresciuto a Bunbury, ha espresso tutto il suo disappunto per la duchessa del Sussex in merito all’intervista in cui si confronta con Mandela, che ha trascorso 27 anni in prigione per essersi opposto all’apartheide del Sud Africa diventando il primo presidente democraticamente eletto del paese nel 1994. Nell’intervista la 41enne ha detto che una persona le ha comunicato che i sudafricani hanno ballato per strada il giorno del suo matrimonio, proprio come quando Mandela è stato liberato dalla prigione. “Penso che in Australia diremmo che ne è piena. È una sballottata! Così la descriveremmo. Non riesco proprio… il modo in cui parla”, ha chiosato dunque la conduttrice.