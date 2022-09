Morto il top manager della Bed Bath & Beyond: si tratta davvero di un suicidio?

Il top manager ha deciso di suicidarsi, buttandosi dal 18esimo piano del grattacielo Jenga Building di New York, uno dei più importanti e monumentali edifici della città.

La Bed Bath & Beyond, catena americana di negozi al dettaglio che vende articoli per la casa – piange il suo vicepresidente esecutivo e capo finanziario, Gustavo Arnal, che venerdì scorso si è suicidato buttandosi dal 18esimo piano del grattacielo Jenga Building di New York. Arnal aveva 52 anni e da due anni era a capo dell’azienda statunitense. Prima di approdare alla Bed Bath & Beyond, però, il top manager aveva maturato esperienza, sempre da dirigente, in altre aziende destinate alla vendita al dettaglio di prodotti di consumo.

Stando alle prime ricostruzioni, al momento la catena starebbe affrontando un grave periodo di recessione economica causato dal calo delle vendite. Proprio per questo, l’azienda stava attraversando anche un periodo di grandi cambiamenti e scossoni volti a salvare la Bed Bath & Beyond dal collasso finanziario. Lo scorso giugno, infatti, Mark Tritton, ex amministratore delegato, aveva dato le dimissioni e da allora non era stato trovato un sostituto permanentemente.

Lo stesso Tritton, però, aveva consigliato Gustavo Arnal come top manager dell’azienda che forse non aveva più retto la pressione di una società solo sulle spalle. Con le dimissione di Tritton, infatti, Arnal rimaneva uno pochi componenti importanti all’interno del gruppo dirigenziale della Bed Bath & Beyond. Prima di licenziarsi, però, Arnal si era premurato comunque di dare indicazioni agli investitori rispetto ai piani futuri dell’azienda.

Tra le proposte del top manager, raccogliere nuovi fondi per far fronte alle perdite degli ultimi mesi che sarebbe state dovute essere compensate comunque con la chiusura di un quinto dei punti vendita, nonché con tagli al personale. Malgrado, però, la società ancora non abbia rilasciato dichiarazioni in merito al suicidio di Arnal, non si esclude al momento che il gesto sia da attribuire alla grave crisi economica della Bed Bath & Beyond.

Arnal come gli oligarchi russi? La caduta di un impero e quei suicidi che sembrano sempre sospetti

Tuttavia, non si tratta del primo suicidio o morte accidentali da parte di amministratori delegati e leader di impresa. Da mesi, infatti, abbiamo familiarizzato con decessi – sempre catalogato come “sospetti” – di oligarchi russi, soprattutto da quando è in corso da febbraio l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

L’ultima delle morti misteriose riguarda Ravil Maganov, presidente del consiglio di amministrazione di Lukoil, la più grande compagnia petrolifera battente bandiera russa. Stando, infatti, alla versione ufficiale, Maganov sarebbe morto cadendo da una finestra del Central Clinical Hospital di Mosca, dove era ricoverato per una malattia cardiaca. Ma più che in un incidente, è parsa una defenestrazione. La compagnia, infatti, aveva criticato con un comunicato stampa ufficiale la guerra d’occupazione in Ucraina.

Facendo ancora un passo indietro, il 6 luglio è stato trovato senza vita Yuri Voronov, a capo di Astra Shipping, società con contratti con Gazprom nell’Artico, a causa di alcune dispute commerciali che sarebbero sfociate nella morte di Voronov. Accanto al suo copro è stata rinvenuta anche una pistola.

Ma potremmo parlare ancora anche di Alexander Subbotin, Andrei Krukowski e Alexander Tyulyakov, tutti e tre morti per cause misteriose e accidentali. Stiamo parlando di tantissimi casi che tutti messi insieme fanno automaticamente pensare a una triste catena di morti abbastanza sospetta. Sempre lo stesso sospetto, tuttavia, non ha sfiorato la morte di Gustavo Arnal, per cui è sembrato abbastanza certo e sin da subito il suicidio, magari proprio a causa del destino della Bed Bath & Beyond. Ma si può escludere a priori un paradigma che viene sempre applicato quando a morire sono i russi?