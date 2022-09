“Non merita tutto l’odio che sta ricevendo”: dopo tanti anni parla il figlio di Britney Spears. E sul nonno…

Non solo Britney Spears, anche il figlio della popstar, ormai adolescente, ha deciso di dire la sua sulla sua famiglia e sulla loro tossica separazione.

Quando parliamo delle tristi vicende familiari e giudiziarie di Britney Spears, tendiamo a considerare solo la cantante e la famiglia d’origine. L’ambigua figura del padre della popstar e i rapporti tesi, se non addirittura ai ferri corti, con sua sorella, ci hanno fatto simpatizzare ancora di più con Britney e con il suo travagliato passato. In quel passato, però, ci sono anche i figli della Spears, ormai adolescenti, cresciuti in un contesto familiare altamente critico e instabile.

Eppure, c’è stata un’ondata di protesta quando l’ex marito di Britney Spears, Kevin Federline, ha detto che i loro figli non volevano più vedere la madre. Era, infatti, un altro durissimo colpo sferrato alla popstar. Britney si era servita dei social per accusare i suoi bambini di essere abbastanza cattivi nei suoi confronti all’epoca.

Ma ora sia Preston, di 16 anni, che Jayden di 15, hanno deciso di recuperare i rapporti con la cantante. Come riportato dal quotidiano inglese ‘The Sun’, Jayden ha lanciato un appello a sua mamma: “Ti amo molto e desidero solo per il meglio per te. Forse un giorno potremo sederci . . . e parlare di nuovo e avere una conversazione normale”. Stando, infatti, alle affermazione dell’ex marito della Spears, Kevin, i figli avevano smesso di vedere Britney, perché si sentivano sempre più a disagio dopo i loro incontri.

Ma non solo. Kevin ha aggiunto anche che la cantante avrebbe urlato davanti a Preston e Jayden quando erano più piccoli, postando anche delle prove video degli episodi sui social. Quei video poi sono stati cancellati, ma ora i figli di Britney sono abbastanza grandi per poter palare da soli, senza l’interferenza di nessun altro.

Essere figlio di Britney Spears: il racconto di Jayden

Come riportato sempre dal Sun, in una serie di interviste, Jayden ha spiegato perché lui e suo fratello hanno deciso di interrompere tutti i rapporti con sua mamma. “Il tipo di ambiente che ci ha dato non era molto confortevole per me e mio fratello. Una volta che hai 10 o 11 anni, le realizzi certe cose. Non c’è odio . . . Voglio davvero rivederla. Mi renderà felice e renderà felice Preston”, ha detto il quindicenne.

Jayden e Preston sono nati durante il breve matrimonio di Britney con Kevin e vivono a Los Angeles con il padre e la moglie Victoria, ex campionessa di pallavolo. Britney ha anche invitato i suoi figli al suo matrimonio a giugno col personal trainer Sam Asghari, ma non si sono presentati. “Semplicemente non era un buon momento. Non sto dicendo che non sono felice per lei”, ha spiegato ancora Jayden. “Sono davvero felice per loro, ma non ha invitato tutta la famiglia e se fossimo stati solo io e Preston, non so proprio come sarebbe andata”.

Tuttavia, per Britney Spears non era possibile invitare in resto della sua famiglia, proprio per i motivi che abbiamo accennato prima. Lei, infatti, sta ancora combattendo contro suo padre, sua sorella e anche sua madre. Ma Jayden crede che Jamie Spears si preoccupi davvero della sua famiglia e difende suo nonno. “So che tutti lo incolpano per la tutela. Era un padre che si prendeva cura di sua figlia. Forse la tutela è durata un po’ troppo. Ecco perché la gente ha sviluppato un odio verso di lui”, ha detto Jayden.

“Avrebbe dovuto prendersi una pausa mia mamma dal lavoro, forse non sarebbe arrivata al punto che conosciamo tutti fin troppo bene. Ma mio nonno non merita tutto l’odio che sta ricevendo dai media”. Eppure, anche il padre dei ragazzi ha emesso un ordine restrittivo nei confronti del nonno per un presunto litigio. Jayden, però, pare aver perdonato suo nonno: “Voglio vederlo, sedermi con lui vicino al pianoforte, parlare del mio futuro. Lo amo. Guardando indietro, mi pento di aver detto ogni genere di cose”.