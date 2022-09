Spesa online: tutti i vantaggi di EasyCoop

Passato il picco della pandemia, sono ormai pochi i servizi di spesa online rimasti attivi in Italia perché la maggior parte dei supermercati è tornata alla normalità. Eppure, quello dello shopping online è un trend che sta prendendo sempre più piede, al punto tale che sono in costante aumento coloro che preferiscono effettuare i propri acquisti in rete piuttosto che recarsi in un punto vendita fisico.

Fortunatamente però, qualche servizio di spesa online a domicilio è rimasto attivo: è il caso di EasyCoop che continua a riscuotere un grande successo nelle zone in cui è disponibile. D’altronde, i vantaggi offerti sono davvero moltissimi: vediamoli insieme.

# Il supermercato a portata di smartphone

Il primo grande vantaggio di EasyCoop è che permette di fare la spesa comodamente da casa, ma non solo: è infatti disponibile anche un’applicazione per smartphone che si può scaricare gratuitamente e che consente di effettuare gli ordini anche quando ci si trova in mobilità. Grazie ad EasyCoop dunque si ha il supermercato sempre a portata di mano e si può fare la spesa in qualsiasi momento, senza doversi recare personalmente in un punto vendita fisico.

# Ricevere la spesa comodamente a domicilio

A differenza di altri servizi di spesa online, EasyCoop prevede anche la consegna a domicilio: un dettaglio da non sottovalutare. Alcuni supermercati infatti offrono ancora la possibilità di ordinare in rete, ma è poi necessario recarsi personalmente presso il punto vendita per ritirare le buste e questo comporta una certa perdita di tempo. Con EasyCoop invece si può fare la spesa senza uscire di casa: si ordina online, nel sito web o utilizzando l’applicazione per smartphone, si sceglie un orario per la consegna a domicilio, si procede al pagamento e si riceve tutto a casa.

# Nessun rischio di truffe

EasyCoop è un servizio che utilizzano moltissimo anche gli anziani, perché estremamente sicuro e anche questo è un vantaggio non da poco. Purtroppo infatti le truffe sono all’ordine del giorno e bisogna prestare una grande attenzione quando si apre la porta di casa ad uno sconosciuto. Per evitare pericoli, EasyCoop prevede l’invio di un SMS all’interno del quale viene indicato il nome dell’addetto alla consegna con la relativa fotografia. Così facendo, si può riconoscere facilmente l’operatore di EasyCoop e non si corre alcun rischio di truffa.

# Alimenti sempre freschissimi

Alcune persone evitano i servizi di spesa online perché non consentono di avere il pieno controllo sulla scelta dei vari prodotti. Il rischio maggiore è quello di trovarsi con alimenti che scadono entro pochissimi giorni e che magari non si arrivano a consumare in tempo, il che è un vero peccato e alimenta gli sprechi. EasyCoop però è differente: proprio per evitare questo genere di inconvenienti e garantire sempre la massima freschezza degli alimenti al cliente, gli addetti scelgono accuratamente i prodotti preferendo quelli con la scadenza più lontana. Un dettaglio che fa la differenza e che ci fa capire quanto EasyCoop sia un servizio che punta sulla qualità e sulla soddisfazione del cliente.