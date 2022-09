Svolta delitto di Garlasco: l’omicidio di Chiara Poggi ora ha una nuova verità

C’è una svolta per il delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi che ha stravolto l’esistenza di tutti per tanti anni.

L’omicidio di Chiara ha sempre avuto un solo colpevole: Alberto Stasi. Ma ora emerge una nuova verità.

Sono passati ormai 15 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, noto anche come delitto di Garlasco. La giovane donna uccisa non ha mai avuto realmente giustizia. L’unico colpevole per quell’omicidio è sempre stato Alberto Stasi per la giustizia italiana. Il 12 dicembre del 2015 il giovane è stato dichiarato colpevole e condannato a 16 anni di carcere per omicidio volontario.

Le prove in questi anni hanno condotto sempre e solo a un colpevole, ma nonostante ciò Alberto Stasi si è dichiarato sempre innocente. Ha anche rilasciato un’intervista al programma Le Iene in cui ribadisce di essere estraneo ai fatti. E’ lui infatti a chiamare il 118 in quel terribile giorno e a dire che c’è una persona che sta male, forse ancora viva. Eì la fidanzata e ha grossi traumi al capo e alla bocca, oltre che sulle braccia e le gambe. E’ solo l’inizio.

Delitto di Garlasco, emergono novità sull’omicidio di Chiara Poggi

Sull’omicidio di Chiara Poggi sono emerse novità man mano che si è indagato, ma sin dal primo momento i sospetti sono ricaduti sul fidanzato della ragazza. Le ferite che la stessa riportava facevano infatti pensare che la vittima conoscesse fin troppo bene il proprio carnefice. Tutti gli indizi hanno sempre condotto ad Alberto Stasi. Il ragazzo ha dichiarato di aver visto la fidanzata morte ed essere corso dai carabinieri, ma le sue scarpe e il tappetino della sua auto erano puliti. Questo sarebbe stato impossibile se lui avesse visto Chiara in fin di vita infatti la casa della vittima era piena di sangue. Un altro indizio che l’ha inchiodato da subito è stato il ritrovamento del suo DNA sotto le unghia della ragazza.

Nonostante gli indizi abbiano condotto la giustizia italiana a dichiarare colpevole Alberto Stasi, lo stesso si è sempre dichiarato innocente e tranquillo di stare in carcere. “Alla sera quando mi corico non ho nulla da rimproverarmi”. Denuncia il sistema giudiziario ritenendo la sua condanna sbagliata. Intanto le indagini sono proseguite e sono emerse altre verità.

Tutti gli indizi rinvenuti con il passare degli anni hanno portato a pensare che Alberto abbia ucciso Chiara. Nel computer di Stasi infatti vi erano quantità rilevanti di materiale pedopornografico. E’ probabile che il movente sia proprio questo. Che Chiara abbia trovato nel pc del fidanzato quei file e abbia minacciato Alberto di denunciare tutto. Sul pc della Poggi infatti vennero trovati risultati della ricerca sulla pedofilia. Probabilmente Chiara ha chiesto spiegazioni ad Alberto, ha cercato risposte e in cambio ha ricevuto di essere ammazzata.