Travaglio in discoteca e la 20enne che non sapeva di esser incinta diventa mamma

Una donna diventa mamma all’improvviso, ignara di essere già incinta di 9 mesi. Scopriamo insieme i dettagli.

Una donna di 20 anni è entrata in travaglio durante la sua serata passata in discoteca. Di origine messica, Vivian Wise Ruizvelasco era completamente ignara di essere incinta e da un momento all’altro si è vista dare alla luce un bambino.

Ha dato alla luce suo figlio Matías dieci mesi fa dopo aver avuto le doglie mentre era in giro per locali. Ha rivelato di non aver avuto idea della gravidanza prima del parto e di aver continuato a vivere normalmente, bevendo, facendo esercizio fisico e passando il tempo con gli amici e il fidanzato.

Un parto a sorpresa

Vivian Wise Ruizvelasco non sapeva di essere incinta quando ha partorito il suo bambino, che ha deciso di chiamare Matías. Le foto scattate durante la gravidanza mostrano che non aveva un pancione evidente e che ha continuato ad avere quello che pensava fosse ciclo durante i mesi della gravidanza.

Ma dopo la festa di compleanno di un amico ha avvertito un forte dolore allo stomaco e all’anca e si è recata in ospedale, dove un medico le ha comunicato che stava per partorire. La neomamma ha detto che è stato uno shock ma ora è felice di avere suo figlio, Matías. Il suo video sull’esperienza è diventato virale su TikTok, dove ha raggiunto 17 milioni di visualizzazioni e 1,3 milioni di like. La donna ha raccontato: “Ho scoperto di essere incinta quando ero già in travaglio. Ho subito avuto uno shock per molte ragioni, come chiedermi se il bambino stesse bene e cosa avrei fatto con lui, dato che non avevo mai portato un bambino in grembo in vita mia”.

“Mi sono preoccupata di tutto ciò che dovevo comprare e in quel momento il mio mondo è crollato”. Ha continuato: “All’inizio è stato molto difficile per me, dato che non avevo esperienza o rapporti con i bambini, ma col tempo ho cominciato ad adattarmi… onestamente è la cosa migliore e più improvvisa che potesse capitarmi”. Vivien si sentiva un po’ male da due giorni, ma è andata comunque a cena per festeggiare il compleanno di un amico. Tuttavia, ha iniziato a sentirsi male, con dolori ai fianchi e allo stomaco, ed è uscita per tornare a casa verso mezzanotte. Il giorno seguente, la ragazza è andata al lavoro ma ha rpeso farmaci e bevuto tisane per cercare di alleviare quello che pensava fosse un forte dolore addominale. In realtà, stava avendo delle contrazioni.

Alla fine lasciò il lavoro in anticipo e si recò in ospedale con Tonatiuh. È stato allora che le hanno detto che il dolore era dovuto al travaglio e che doveva partorire. Il loro figlio, Matías, è nato con parto cesareo. Il video di TikTok documenta la gravidanza nascosta di Vivian, mostrando come lei abbia continuato ad andare avanti senza sapere di essere in dolce attesa. Molte persone non mi credevano e pensavano che fosse impossibile o che fosse una bugia”.