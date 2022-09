Una hit negli anni ’90 e l’oblio | Oggi sembra un’altra (ma in gran forma): la riconoscete?

La star degli anni Novanta ha pubblicato uno scatto nel quale è quasi irriconoscibile. E voi, avete capito di chi si tratta?

Sono tornati a fare nuovamente capolino gli anni Novanta, che sia nella musica che nella moda hanno ispirato nuovamente le nuove generazioni di più giovani.

Fra remix di iconici brani musicali, acconciature giovanili, jeans a vita bassa e cappotti over size, l’immaginario di quel tempo sembra trovare, in questi anni, il contesto perfetto per riproporsi.

Forse anche per questo è stato impossibile ignorare l’ultimo scatto di una famosa cantante degli anni Novanta che ha dato i natali a uno dei brani più iconici di quegli anni.

Uno scatto senza filtri e senza trucco che mostra tutta la bellezza dell’artista, che nonostante gli anni si mantiene a dir poco in gran forma.

Guardando la foto, però, lei è quasi del tutto irriconoscibile.

E voi, riuscite a capire di chi si tratta?

L’icona pop degli anni Novanta è irriconoscibile a distanza di 29 anni: avete capito di chi si tratta?

La cantante in questione è diventata famosa soprattutto grazie al brano pubblicato nel 1994, anno in cui la canzone divenne una vera e propria hit che scalò in modo vertiginoso le vette delle classifiche del Regno Unito.

Lei, danese di origine, riuscì ad imporsi su tantissime altre star britanniche con un pezzo destinato a fare la storia degli anni Novanta.

I lunghi capelli biondi, però, sono rimasti sempre gli stessi, anche se acconciati in modo decisamente differente.

E voi, avete capito di chi stiamo parlando?

Per chi non l’avesse riconosciuta, si tratta di Whigfield, la cantante dell’iconico singolo Saturday Night!

Sono passati ben 29 anni, ma sembra che il tempo non abbia minimamente scalfito la sua bellezza, mostrata proprio senza filtri sul suo profilo social che conta più di 50mila follower.

Whigfield oggi ha 52 anni, ma è sorprendente il suo look acqua e sapone nel quale sembra davvero una giovanissima donna.

Già in occasione di uno show nel 2019 da Lorraine la cantante si era mostrata in pubblico praticamente senza rughe, mandando i fan in visibilio.

Fu in quel contesto che svelò i segreti della sua bellezza, spiegando che aveva raggiunto quell’aspetto così sano eliminando tutte le “sostanze nocive” e “mangiando bene, facendo tanto esercizio e bevendo molta acqua”.

Ad ogni modo, nonostante la cantante non abbia più raggiunto il successo di quel brano del 1994, ha continuato a fare musica.

Ha pubblicato Think Of You nel 2007 e No Doubt nel 2009 e nel 2013 ha registrato nuovamente il suo Saturday Night with Carlprit.

In un’intervista al Daily Star la cantante confessò di ritenere la melodia della sua iconica canzone “un po’ pacchiana” da eseguire all’interno di show televisivi.

Un conto, disse, è eseguirla dal vivo, un conto è in un contesto come quello televisivo.

Nonostante nel 2018 abbia pubblicato il brano Boys on Girls che è stato apprezzato dal pubblico, la cantante danese ha svelato che nessuna produzione musicale voleva firmarlo per pubblicarlo.

Alla fine, però, “tutto è stato creato dalle persone”, dichiarò in un’intervista l’artista.

Oggi la cantante continua ad essere seguita sui social, dove recentemente ha confessato di non essere stata presente a causa della perdita del suo amato cagnolino.

Il lavoro, però, la sta aiutando molto, come i tour che organizza in cui ripropone quel brano che la portò sotto le luci della ribalta.

E anche la sua cura per il corpo sta dando, come è evidente, ottimi risultati. Chapeau.