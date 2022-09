Uno dei prodotti base del carrello degli italiani sta per diventare inaccessibile: è corsa agli acquisti

L’allarme sul prodotto ha messo in crisi tutti: pare che sarà difficile trovarlo al supermercato da ora in poi e per questo è corda all’acquisto.

E’ uno dei prodotti più acquistati dagli italiani, non ne possono proprio fare a meno.

Entro la fine dell’anno gli italiani potrebbero ritrovarsi senza uno dei prodotti più acquistati. Si tratta di un prodotto base, che inseriamo ogni giorno nel nostro carrello al supermercato e del quale non possiamo fare a meno. Entro la fine del 2022 infatti questo potrà subire un aumento del costo decisamente elevato costringendo i produttori a ritirarlo.

E’ il prodotto più acquistato al supermercato: ma potremmo non metterlo più nel carrello, cosa succede?

L’allarme arriva direttamente tra i due maggiori produttori del nostro paese. Due rivali che per dimensioni e fatturato hanno questa volta deciso di unire le voci e richiamare l’attenzione del Governo, chiedendo un provvedimento urgente. Il prezzo di vendita di uno dei beni primari sta infatti subendo l’inflazione e potrebbe arrivare a costare troppo.

Stiamo parlando del latte, che potrebbe arrivare a subire così tanto gli aumenti da arrivare a costare anche 2 euro al litro. Contro questo carovita si uniscono due colossi come Granarolo e Lactalis, i due principali produttori, uno di proprietà francese e l’atro italiano della cooperativa di allevatori Granlatte. Ad oggi infatti il prezzo del latte è cresciuto tantissimo, arrivando a costare 1,80 al litro.

Come fare per scongiurare questo aumento eccessivo del prezzo del latte? Finora gli aumenti hanno toccato tutte le voci che arrivano a comporre la filiera del latte: l’alimentazione degli animali, arrivata a costare oltre il 50% in più rispetto al passato; ma anche il packaging e quindi i costi della carta e della plastica che servono per comporre le buste e le bottiglie di latte da vendere poi al supermercato.

L’aumento che più preoccupa però riguarda il caro energia, in quanto questo potrebbe condurre addirittura a un’inflazione del 220%. Il presidente di Granarolo, Gianpiero Calzolari, ha dichiarato: “È un’inflazione insostenibile anche per una grande azienda, dal momento che si protrae nel tempo e che, se fosse scaricata tal quale sul mercato, colpirebbe significativamente i nostri consumatori, con inevitabili conseguenze sui consumi”. Anche Lactalis è dello stesso parere: “Le imprese sono allo stremo, hanno già fatto ben oltre le loro possibilità ed è arrivato il tempo della responsabilità pubblica. In questo drammatico frangente, come imprenditori abbiamo messo da parte le rivalità di mercato ed abbiamo unito il nostro appello al mondo politico per ribadire la necessità di intervenire responsabilmente a tutela dell’intera filiera e del consumatore”.