Barbara D’Urso rompe il silenzio ed esplode: “Ma che vita di m***a”

Dopo diversi mesi di chiacchiere infondate sul suo conto, Barbare D’Urso decide finalmente di dire la sua e ci va giù pesante

Barbara D’Urso: un nome, una garanzia. In particolare, se si pensa a lei, si associa immediatamente la nota emittente televisiva Mediaset, per cui lavora ormai da più di 20 anni. Proprio per via di questo incredibile numero, la voce circa la sua assenza in palinsesto ha sconvolto proprio tutti, ma la conduttrice ha fatto finalmente chiarezza…

Da diverse settimane, infatti, era trapelato che la intramontabile conduttrice non fosse stata confermata in Mediaset quest’anno, ipotizzando diverse motivazioni effettivamente mai confermate o smentite dalla diretta interessata.

È in questi giorni che la presentatrice ha chiarito ogni dubbio in modo categorico, come solo lei sa fare: per dire la sua, ha colto l’occasione della sua presenza al Festival della Tv a Dogliani, in provincia di Cuneo. Ecco le sue parole, riportate dal sito Biccy.

Barbara D’Urso, le sue parole dopo le voci che la volevano fuori da Mediaset

La conduttrice ha colto la palla al balzo con l’intervista di Andrea Malaguti del quotidiano nazionale La Stampa. È con lui che ha finalmente chiarito la sua posizione, scagliandosi contro chi ha diffuso informazioni infondate sul suo conto.

In primis, si è rivolta contro chi, all’uscita della locandina del suo spettacolo teatrale, ha subito ipotizzato che fosse stata mandata via da Mediaset:

“Quando si è vociferato sul fatto che io tornassi a teatro non è che uno dice ‘la d’Urso torna a teatro può piacere, non piacere, farà schifo, sarà brava.. Vedremo‘. No! Ecco che allora hanno scritto: ‘La d’Urso fa teatro, che vuol dire? Che Mediaset l’ha cacciata a calci in c**o!‘. E io leggo, questi fanno click e visualizzazioni”.

Non ci è andata affatto giù leggero: “Io leggo e rido. Io potrei tranquillamente fare un tweet ho un milione di persone. O una storia su Instagram, ho tre milioni, e dire ‘No guardate non è così’. Però io taccio, sorrido e dico ‘Mamma mia ma queste persone ossessionate da me che vita di mer*a fanno che sono ossessionati?‘. Quindi sì, faccio teatro e Mediaset non mi ha cacciato. Sono in esclusiva a Mediaset da 23 anni”

La conduttrice quindi ha confermato che sarà presente in Mediaset ancora per tanti anni ma c’è di più: ha anche confessato di esser stata contattata da università private come LUISS e IULM per esercitare la professione di insegnante.