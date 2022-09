Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che imbarazzo a Venezia: le foto sono bollenti

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati ospiti del Festival di Venezia. Il loro amore sul red carpet ha fatto fuoco e fiamme.

Uniti più che mai, Cecilia e Ignazio, hanno reso imbarazzante il Festival di Venezia.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser fanno fuoco e fiamme al Festival di Venezia. La loro intesa e la passione è palpabile, il red carpet di infiamma non appena ci mettono piede sopra. Una delle coppie più divertenti del mondo dello spettacolo, ha portato tanto amore nell’appuntamento tanto atteso della città lagunare.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: fuoco e fiamme al Festival di Venezia

Alla Mostra del Cinema sono arrivati questa volta in coppia. Lo scorso anno infatti Cecilia aveva sfilato da sola sul red carpet. Elegantissimi, e dalla complicità unica, hanno stregato ti fotografi e lasciato i fan, accorsi lì per loro, senza parole. Una storia dunque che procede a gonfie vele, nonostante i rumors. Insomma non si poteva non ammirarli e rimanerne estasiati.

Gli abiti di Cecilia e Ignazio, manco a dirlo, sono da sogno e infatti la coppia ruba la scena. Sono innanzitutto elegantissimi e i flash sono tutti per loro. Pare che la coppia sia nata per essere da copertina. L’attesissimo evento per loro si manifesta in un’occasione per mostrarsi più uniti e affiatati che mai. Cecilia e Ignazio sono ormai coppia fissa del red carpet e i loro abiti sono sempre pensati minuziosamente. L’argentina ha scelto un abito lungo bianco con spacco laterale, mentre il fidanzato ha indossato uno smoking nero con il papillon. “Black and white”, complementari, intesa e reciprocità insomma. E anche Ignazio lo sa e infatti nel post con la foto scrive: “Red carpet with my white angel”.

Combinati e abbinati, quest’anno Ignazio e Cecilia mettono in imbarazzo tutte le altre coppie che si sono presentitati all’atteso Festival. Al post su Instagram la bella sorella di Belen risponde con parole d’affetto verso quei fan che hanno ammirato la coppia. Tantissimi i commenti ricevuti e soprattutto tantissimi gli applausi del red carpet. A un certo punto infatti, probabilmente presi dal momento, Cecilia e Ignazio non hanno potuto contenere la passione, ed è scattato il bacio.

“È sempre bello, grazie ancora”, con queste parole la piccola dei Rodriguez ha scelto di ringraziare i fan dell’affetto che le hanno dimostrato osannando lei e il suo bel fidanzato. Insomma sono proprio fatti l’uno per l’altra, e si vede!