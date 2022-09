Il caro energia potrebbe costare il posto di lavoro a circa 10 mila italiani: l’allarme è scattato

I grandi aumenti di prezzo sull’energia stanno colpendo numerosi settori: in particolare, a pagarne le spese è quello delle sale giochi

Come già ben noto a molti, la grave crisi determinata dal caro dell’energia e aumento dei costi delle bollette sta toccando numerosissimi settori. Ormai, risulta quasi riduttivo fare una distinzione: la situazione è drastica per moltissimi ambiti ma, in particolare, è un settore che ne sta pagando fortemente le spese…

È ben facile da immaginare quanto i settori che più sono stati colpiti da questa situazione siano quelli più connessi e dipendenti dall’energia che si sono improvvisamente ritrovati a pagare delle bollette più salate da pagare.

Per quanto si tratti di un settore più “di nicchia”, il caro ha colpito in modo drastico le sale giochi. Si tratta di un ambito estremamente diffuso in Italia, tant’è che ci sono tantissimi locali adibiti a slot machine, giochi e scommesse. Ma vediamo del dettaglio come il caro energia ha colpito questo settore…

Caro energia, ecco come ha influito sulle sale giochi

La situazione sembra essere davvero difficile: si stima, infatti, un significativo aumento delle bollette energetiche, che potrebbe toccare una percentuale del 150%. Ciò potrebbe quindi mettere a rischio chiusura tantissime sale giochi: si stima circa duemila, con conseguente perdita del lavoro per circa diecimila persone.

Ecco cosa ha dichiarato Agipronews a riguardo (le dichiarazioni sono state riportate dal sito Dome):

“Se le aziende della grande distribuzione stanno segnalando incrementi del costo delle bollette mai registrati prima anche per le sale giochi i costi energetici sono più che raddoppiati, con rincari del 150%. I maggiori costi delle bollette sommati alla situazione di crisi economico-finanziaria successiva alla pandemia, potrebbero costringere all’interruzione dell’attività almeno il 15% dei punti vendita”.

Ma non è finita qui: secondo Maurizio Ughi, vicepresidente di Agisco, si sarebbero “salvate” da questo caro di energia soltanto determinate categorie di imprese.

Si tratterebbe, infatti, di quelle che: “hanno stipulato un contratto «con la componente bloccata, ma in altri casi abbiamo avuto bollette raddoppiate o triplicate. Per un’agenzia di 250 metri quadrati con sala fumatori siamo su una media di 4.500/5.000 euro, che per ora sono ammortizzati dalle misure del governo, altrimenti sarebbero insostenibili”.

Una situazione che si prospetta non troppo rosea per i prossimi mesi: essendo il settore delle sale giochi una costante, dunque da sempre estremamente florido, si spera enormemente in un’inversione di rotta o in provvedimenti di salvataggio.