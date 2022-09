“Non c’è nessuna possibilità”: Carlo durissimo di fronte alla richiesta di Beatrice ed Eugenie

Sarebbero addirittura arrivate ad implorarlo, facendogli un’importante richiesta per il bene del padre, il principe Andrea, ma Carlo ha seccamente risposto no alle principesse

Non è stata un’estate facile per il principe Carlo: da una parte ha dovuto fare i conti con l’ormai irreversibile distacco dei figli William ed Harry, che da tempo non si parlano più e sembrano aver definitivamente chiuso i rapporti. Dall’altro con gli strascichi dello scandalo Epstein che ha coinvolto il fratello, il principe Andrea. Il quale ha archiviato il tutto mesi fa concretizzando un accordo con la donna che lo accusava di abusi, ma che si è ritrovato senza alcun titolo reale e starebbe ora cercando il modo di tornare a far parte della vita della Royal Family, anche con l’aiuto delle figlie, le principesse Beatrice ed Eugenie.

Proprio loro negli ultimi mesi si sarebbero avvicinate allo zio Carlo allo scopo di chiedere indulgenza per il padre e di ripristinare per Andrea un ruolo reale. Lo sottolinea il Sun on Sunday citando una serie di fonti ben informate, secondo le quali le principesse sarebbero addirittura arrivate ad implorare il reale 73enne affinchè ne parlasse con la regina Elisabetta, che ha deciso a uo tempo di togliere al figlio Andrea i titoli nobiliari, compreso il divieto di utilizzare l’appellativo di “sua altezza reale” per riferirsi a lui.

Il principe Carlo irremovibile sul fratello: “Lo ha deciso la Regina Elisabetta”

E a tal proposito si sarebbe tenuto un vero e proprio summit, un incontro informale di Carlo con la 34enne Beatrice e la 32enne Eugenia tenutosi nella sua casa scozzese nella tenuta di Birkhall ad Aberdeenshire. Qui, davanti a tè e biscotti, come sottolineato dal Daily Mail le nipoti sarebbero arrivate ad implorare lo zio affinchè concedesse una seconda possibilità al padre. Ma l’erede al trono sarebbe rimasto risoluto ed inamovibile sul fatto che la decisione della sovrana non potrà essere ribaltata in alcun modo.

Peraltro pochi giorni prima Carlo e il duca di York, 62 anni, si erano incontrati allo scopo di discutere del caso; dunque Carlo avrebbe ascoltato tutti e tre prima di prendere la sua decisione: di fatto le richieste di nipoti e fratello sono però cadute nel vuoto e per Andrea, almeno per ora, non vi sarebbe alcune possibilità di tornare ad essere incluso nei vari impegni reali, troppo gravi le accuse mosse contro di lui dalla 39enne Virginia Roberts Giuffre che sostiene di essere stata aggredita sessualmente da lui in tre diverse occasioni, quando aveva 17 anni. Andrea non ha mai confermato tali accuse pur raggiungendo con lei, lo scorso febbraio, un accordo economico.

Le tre donne che continuano a sostenere il principe Andrea

Da allora è quasi completamente scomparso dalla vita pubblica ed ora cercherebbe, se non lo stesso ruolo passato, almeno qualche incarico di responsabilità in più. Ma dopo aver messo in imbarazzo l’intera royal family a cominciare dalla regina Elisabetta, le possibilità per lui erano davvero esigue. Anche se pare che negli ultimi giorni Andrea, come assicurato dal Daily Mail, avrebbe avuto “intensi colloqui con la madre”, nell’arco di almeno tre giorni, ma nessun accordo sarebbe stato raggiunto.

Anche e soprattutto per l’ostacolo rappresentato da Carlo in primis ma anche dal principe William. “Vuole e ha bisogno di fare qualcosa con la sua vita”, ha però sottolineato una fonte vicina alla famiglia, a conferma del fatto che il principe Andrea sia intenzionato a non demordere. Pur trovandosi estremamente isolato, sostenuto solo dalle figlie e dall’ex moglie Sarah Ferguson, le uniche a non aver mai dubitato sul fatto che sia innocente.