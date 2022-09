Oro, tutti ne hanno senza saperlo: scopri dove si trova e come recuperarlo

Non lo sapete ma in questo momento con voi avete dell’oro. Curiosi di scoprire dove e soprattutto come mai?

Il segreto è svelato: l’oro è utilizzato sia nei computer che nei cellulari. Questo include anche i computer portatili e forse anche i tablet.

Il motivo per cui i produttori lo utilizzano è perché ha più usi di un semplice metallo prezioso. La corrente passa attraverso l’oro molto facilmente. Anche se il rame è più economico da usare, ed è per questo che è il metallo più utilizzato per i cavi e le connessioni elettriche, è anche il metallo più lento quando si tratta di conduttività.

L’oro nei dispositivi elettronici

Anche se l’oro è più lento dell’argento in termini di conduttività, è più forte e durevole dell’argento. Questo metallo è molto resistente alla corrosione ed è per questo che si trova su molti componenti di cellulari e computer.

Nonostante questo metallo prezioso sia presente nei vari dispositivi elettronici che molti di noi utilizzano quotidianamente, alcuni produttori stanno pensando che il suo non sia più necessario. Il motivo di questa scelta è che le persone cambiano troppo spesso i cellulari. Esistono aziende che riciclano i vecchi cellulari ed estraggono l’oro contenuto al loro interno. In un anno, una di queste aziende ha estratto l’equivalente di 789 medaglie d’oro olimpiche. Ciò che fa impallidire queste cifre è che le persone gettano via milioni di euro in oro e argento quando decidono di sbarazzarsi dei loro vecchi cellulari. A livello individuale, l’oro non è sufficiente per rendere conveniente l’estrazione.

Tuttavia, su scala collettiva, potreste avere la vostra piccola corsa all’oro. Sempre che si disponga dell’attrezzatura giusta per estrarre la maggior parte dell’oro. Non sarà però possibile recuperarlo tutto, anche con le migliori attrezzature. In un telefono cellulare ci sono 4 parti principali che contengono elementi d’oro. Contengono anche altri metalli preziosi, poiché i dispositivi utilizzano circa 12 centesimi di rame e 36 centesimi di argento, oltre ad altri metalli preziosi o rari. L’oro è presente nei circuiti stampati placcati, nei pin dei connettori placcati, nei chip e nei condensatori ceramici monolitici. Sebbene si tratti di parti vitali del telefono cellulare, la quantità d’oro presente all’interno non consente di recuperare il prezzo d’acquisto e non rende redditizio l’acquisto di vecchi telefoni per iniziare l’estrazione.

Se state pensando di avviare un’attività di riciclaggio per recuperare oro e altri metalli preziosi, potrebbe non valerne la pena. Ci vorrà del tempo per recuperare l’investimento iniziale e in più dovrete ricevere i telefoni, i laptop e i computer per ottenere un qualche tipo di profitto. Ci vogliono circa 1 milione di cellulari per ottenere 34 kg d’oro. Con questa cifra si ottengono solo circa 1,6 milioni di euro.