Spritz vittima dell’ondata di rincari: l’aperitivo non sarà più lo stesso

Anche il caro spritz è salito alle stelle. L’incremento dei prezzi ha colpito anche il tanto amato aperitivo.

Non c’è nulla da fare, i rincari hanno colpito anche uno dei cocktail più celebri del Ben Paese. Non è stato infatti risparmiato nemmeno lo spritz, che ha subito un forte aumento nell’ultimo periodo. Ma del resto ogni cosa sembra aver subito un incremento di prezzo.

A causa dei pesanti rincari su ogni tipologia di settore, anche il tanto amato aperitivo non sarà più lo stesso, non solo a livello di prezzo ma anche di gusto. In effetti alcuni ristoratori potrebbero cambiare gli ingredienti che hanno da sempre caratterizzato lo spritz. Proprio così. Ma scopriamo insieme i dettagli.

Uno spritz alternativo

Lo spritz ormai è entrato nella nostra tradizione e pochi riescono a farne a meno. Con tre parti di prosecco, due parti di Aperol e una parte di soda, il cocktail della tradizione italiani ci tiene spesso compagnia durante le serata passate tra amici.

Per concludere in bellezza ovviamente, non manca mai del ghiaccio e quella fettina d’arancia che adorna il nostro spritz. Ormai la bevanda, nata a Venezia, ha fatto non ha solo il giro d’Italia, ma ha conquistato anche altri stati europei e internazionali, arrivando perfino oltreoceano. Purtroppo però a cause dei recenti rincari il caro spritz rischia di cambiare. Infatti, gli ingredienti necessari per questo classico cocktail rischiano di incrementare notevolmente, costringendoci di conseguenza a sborsare di più. Tutto ciò che è frizzante infatti, spesso e volentieri risulta più costoso ma anche introvabile a causa della produzione insufficiente di anidride carbonica.

La scarsa quantità di anidride si è cominciata ad avvertire ad inizio estate, quando anche alcune aziende italiane, come la Sant’Anna ha preannunciato una possibile carenza dei prodotti frizzanti. Tuto ciò è ovviamente dovuto agli aumenti energetici sulle industrie del gas. Se fino a poco tempo fa si è assistito ad una carenza di prodotti nei supermercati, ora anche i bar ne cominciano a percepire le conseguenze. Qualcuno ha timore che lo spritz subirà una trasformazione, che prevede la sostituzione dell’acqua frizzante con quella naturale. Gli esperti del settore però hanno però negato che succederà, anche se i ristoratori stanno vivendo un momento decisamente intenso. I rincari sullo spritz saranno quindi inevitabili, anche se si trattasse di 20 o 30 centesimi in più rispetto al costo originale.