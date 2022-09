Voleva gettarsi nel vuoto e morire: un poliziotto la salva per una frazione di secondo

Momenti concitati nella città italiana dove una turista, che voleva gettarsi nel vuoto, è stata salvata da un poliziotto-eroe.

Un episodio terribile che fortunatamente non è finito nel peggiore dei modi.

Un episodio al limite della tragedia è avvenuto qualche giorno fa a Venezia. Una donna, ha deciso di lanciarsi nel vuoto per farla finita, ma un poliziotti ha avuto il coraggio di salire sull’impalcatura e di salvarla. Alberto Crispo, 29 anni di Matera, agente del Nucleo servizi della questura di Venezia, ha salvato la vita della donna.

Si tratta di una turista francese di 20 anni appena che, decisa a suicidarsi, ha provato a lanciarsi dalla Chiesa degli Scalzi. Un’impalcatura che si trovava a 30 metri d’altezza e dalla quale la donna aveva deciso di gettarsi, con l’intenzione di togliersi la vita. Ma il poliziotto è riuscito ad evitare il peggio e subito dopo ha voluto mettere in chiaro tutto.

Donna si lancia dall’impalcatura: poliziotto la salva evitando al tragedia

Subito dopo aver salvato la vita della donna infatti Alberto ha dichiarato al Gazzettino: “Ho pensato solo di salvarla senza preoccuparmi dei rischi che potevo correre. E non chiamatemi eroe. Ho fatto solo il mio dovere e sono felice perché ho potuto aiutare una persona in un momento di forte difficoltà. Sono riuscito ad afferrarla proprio nel momento in cui stava staccando anche la seconda mano dal tubo dell’impalcatura, lasciandosi andare nel vuoto”.

La turista di trovava nei pressi del ponte degli Scalzi, vicino alla stazione di Santa Lucia, quando ha poi deciso di salire sul tetto della Chiesa degli Scalzi. Erano le 10.45 quando le persone che passavano di lì hanno d’un tratto visto una macchia arancione dall’alto. Un abito arancio acceso indossava la turista che aveva deciso di togliersi la vita. A poca distanza da lei però, fortunatamente, si trovava una pattuglia della polizia, n servizio anti-borseggio e anti-abusivismo. All’interno dell’auto il poliziotto che poi ha salvato la vita della donna.

“Circa un’ora prima – spiega l’agente che ha salvato la donna a Il Gazzettino.it – l’avevamo notata seduta su una panchina lì vicino. Era scura in volto, assorta. Non ci abbiamo fatto caso. Giornate storte capitano a chiunque”. Insomma il poliziotto eroe ha salvato la donna mentre il collega si assicurava che la gente si tenesse lontana per evitare ulteriori tragedie. La ragazza intanto aveva già scavalcato il parapetto e stava per lanciarsi quando Crispo l’ha afferrata al volo e l’ha salvata. Tantissimi gli applausi die presenti al momento del salvataggio.