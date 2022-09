A 11 anni fa i compiti in strada sotto un lampione: un milionario lo vede e cambia la sua vita

Una storia che ha fatto il giro del mondo e ha cambiato la vita non solo di una persona. Dalla realtà al sogno con un solo gesto, generoso e formidabile.

Sembra una favola, ma è realmente accaduto tanto da emozionare ancora.

Una storia assurda, ma bellissima, che proviene da lontano, da un posto in cui quello che in molte realtà è la normalità, lì è qualcosa di eccezionale. Stiamo parlando della storia che ha emozionato così tante persone, da stregare ancora oggi una favola diventata realtà.

Fa i compiti in strada a 11 anni: lo nota un milionario, la storia

Ci troviamo in Perù, a Moche e il protagonista della favola reale è Victor Martin Angulo Cordova. Il ragazzino è stato adocchiato mentre a 11 anni faceva i compiti in strada, alla luce di un lampione. A notarlo qualcuno che ha cambiato per sempre la sua vita, e non solo. La sua famiglia, come molte altre, non aveva la luce in casa. Il ragazzino non può quindi studiare e per farlo, per imparare, si dirige in strada. Voleva diventare ispettore della polizia e lottare contro la droga e la criminalità. Studiare era necessario.

Per poter portare avanti i suoi obiettivi e fare i compiti, Victor si dirigeva in strada approfittando della luce dei lampioni per poter fare i compiti.Si sedeva sul marciapiede e faceva i compiti finché un giorno la polizia locale, attraverso la telecamere lo vede e decide di diffondere le immagini. Quella foto intenerisce, invade testate, tv, mondo del we, insomma Victor in poco tempo diventa il bambino di tutti.

Il mondo intero vedendo quell’immagine di un ragazzino che persegue un obiettivo in un mondo ingiusto, decide di aiutare. Lo fa su tutti e prima di tutti Arturo Fernández Bazán, sindaco della città, provvedendo a riallacciare la luce in casa. Non solo in Perù, la notizia arriva ovunque e così un famoso imprenditore del settore di cioccolato, conosciuto a livello internazionale Yaqoob Yusuf Ahmed Mubarak, decide di mettere mano. Il giovane ricorda lui stesso da bambino e ricorda situazioni n cui aveva visto morire per droga e criminalità molti dei suoi amici. Una storia dunque che non solo lo commuove, ma lo attrae per quanto simile alla sua.

Mubarak decide allora di incontrare il ragazzo, di conoscere il suo mondo. Decide così di aiutare quel ragazzino: costruisce per la sua famiglia una casa, dà loro 2mila dollari e aiuta a ricostruire la scuola. Insomma una storia decisamente a lieto fine.