Antonella Mosetti su Aldo Montano: “Non c’era più nulla da fare. Siamo stati malissimo”

In un’intervista a Chi, Antonella Mosetti ha svelato dei retroscena inediti sulla sua ex storia con Aldo Montano: ecco cosa ha dichiarato

La bellissima Antonella Mosetti continua, nel bene e nel male, a far parlare di sè: vulcanica e sempre sul pezzo, la showgirl è tornata a parlare del suo ex, lo sportivo Aldo Montano, che ha tra l’altro partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Ecco cosa ha raccontato…

Anche la Mosetti, a sua volta, partecipò qualche anno fa al reality con sua figlia Asia. Mentre quest’ultima ha deciso di dedicarsi totalmente allo sport del suo cuore, l’equitazione, la showgirl continua nel mondo dello spettacolo.

Divenuta famosa grazie a Non è la Rai, Antonella ha condiviso diversi anni della sua vita insieme all’ex sportivo ma poi le loro strade si sono divise: la donna si è dedicata alla crescita di sua figlia Asia, mentre lui sta attualmente con la bellissima Olga Plachina e, insieme, hanno creato una meravigliosa famiglia.

Antonella Mosetti, ecco cosa ha dichiarato su Aldo Montano

E Antonella è tornata a parlare proprio del suo ex in un’intervista a Chi. In primis, è rimasta molto delusa dalle sue ultime dichiarazioni sul Corriere, in cui, a sua detta, ha sminuito tanto la relazione con la showgirl. A riportare le dichiarazioni è il sito Caffeina…

“Mi hanno deluso le sue dichiarazioni al Corriere. Parlava del nostro passato come di qualcosa di poco importante. Suvvia! Siamo stati assieme 7 anni e la maggior parte del tempo sotto lo stesso tetto. Come si può rinnegare quello che abbiamo vissuto?” ha ammesso.

Ha poi rivelato alcuni retroscena importanti poco prima della fine della loro storia: “Chiusi io la porta, così come in tutte le mie storie. Io e Asia eravamo qualcosa di troppo grande da spiegare. Provai in tutti i modi ad andargli incontro, ma invano”.

Ha poi ammesso che, se fossero riusciti ad avere un figlio, probabilmente le cose sarebbero andate in modo diverso. Le cose, però, sono andate in modo del tutto diverso: “Ne abbiamo persi due. Il primo è stato un fulmine a ciel sereno. Il secondo, invece, un colpo al cuore. Eravamo alle Seychelles. Io non volevo andarci, ma per farlo felice decisi di partire. Tornati a Roma fui operata d’urgenza. Non c’era più nulla da fare. Siamo stati malissimo”.

Ha poi sottolineato che lui sente ancora sua figlia Asia: “Oggi so che loro si sentono e questo mi rende molto felice. Se mia figlia è seria e rigida sul lavoro è anche merito suo” mentre con lei i rapporti sono del tutto interrotti: “Non sono una ex ingombrante e preferisco fare un passo indietro per non urtare la sensibilità di nessuno”.