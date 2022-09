Aurora Ramazzotti, il top lascia i capezzoli in bella vista: i commenti sono tutto un programma

Aurora Ramazzotti ne ha combinata un’altra delle sue ma questa volta le reazioni non si sono di certo risparmiate.

Negli ultimi giorni Aurora Ramazzotti è ritornata sotto i riflettori dopo il lieto annuncio della gravidanza. Un annuncio inaspettato, almeno dai fan ma che sicuramente ha fatto felice la futura nonna Michelle. La giovane conduttrice comunque ha sempre espresso il desiderio di essere una giovane mamma, così come lo è stata la Hunziker, che ha dato alla luce la figlia quando aveva 19 anni.

E quest’ultima all’età di 25 anni riuscirà finalmente ad esaudire il suo desiderio. Un bimbo quindi che pensiamo sia stato cercato da lei e dal suo fidanzato Goffredo, ma che sicuramente ha lasciato a bocca aperta i suoi followers. In questi anni siamo riusciti a conoscere il suo carattere peperino e frizzantino, come quello di mamma Michelle ma non solo. Da quest’ultima ha anche ereditato il gusto stilistico, anche se a volte ha scosso il web.

Aurora Ramazzotti al naturale

A 25 anni Aurora Ramazzotti è ormai una veterana della televisione, anche se la sua fama è arrivata inconsapevolmente alla sua nascita, grazie ai suoi genitori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Però nel corso del tempo è riuscita a farsi valere e mostrare il suo talento artistico che l’ha portata a condurre programmi come X Factor daily. Con il suo sorriso e il suo carattere estroverso è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori e dei suoi followers, che seguono ogni sua mossa e continuano sempre più a crescere. Infatti, solo su Instagram la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti conta ben 2,3 milioni di seguaci. Non male per una celebrity del suo calibro! Ed è proprio sui social che ci tiene aggiornati, deliziandoci ogni tanto con dei look da capogiro. A volte però le reazioni degli utenti non mancano.

Questo è ciò che successo con uno dei suoi ultimi post, dove ha deciso di sfoggiare un top senza reggiseno, mettendo così in bella mostra i capezzoli. I commenti non sono di certo mancati. Alcuni l’hanno criticata, ma molti l’hanno appoggiata. Infatti Aurora si è difesa dicendo che non ci trova nulla di male e che i capezzoli sono una cosa del tutto normale, presente in tutte le altre specie animali. Ovviamente la giovane ha sottolineato come anche gli uomini ce li abbiano ma quando vengono messi in bella mostra da questi ultimi, non si alza certamente un polverone, cosa che spesso avviene quando è una donna a farlo. Che dire, dovremmo farci un bel pensierino a riguardo e cercare di eliminare questo tabù una volta per tutte.