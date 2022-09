Congedo di paternità, quanto ci costa? Ecco il compenso a cui il neopadre deve dire addio

Grandi novità per il congedo che spetta ai neopapà, incluso il compenso che percepiranno. Scopriamo insieme i dettagli.

I neopapà possono tirare un sospiro di sollievo. Il loro congedo è stato prolungato a 10 giorni. Certo non è nulla se lo confrontiamo con i congedi concessi ai neogenitori di altri paesi europei, ma è un piccolo passo in avanti rispetto ai 3 giorni degli anni passati.

Ad agosto infatti è entrata in vigore la nuova norma che prevedere un congedo parentale per il padre di 10 giorni lavorativi. nessuno inoltre sarà escluso, tutti ne possono beneficiare, sia i lavori dipendenti, pubblici o privati.

Un nuovo congedo

Dal 13 agosto i neopapà potranno aggiungere al loro congedo parentale altri 7 giorni, che si aggiungeranno ai 3 giorni già concessi ai papà. In questo modo raggiungeranno un totale di 10 giorni lavorativi. Ma come si fa per ottenerlo? É necessario inviare una comunicazione scritta al datore di lavoro, ma l’invio deve avvenire almeno con cinque giorni prima del parto o della presunta data.

Non solo, devono essere indicati i giorni in cui si sceglie di prendere il congedo. Come accennato in precedenza, ne potranno usufruire tutti i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, a prescindere dalla tipologia di contratto lavorativo, che esso riguardo un lavoro a tempo determinato o indeterminato, sia part-time che a tempo pieno. Da quanto dichiarato dall’Inps, questo congedo può essere richiesto in aggiunta al congedo concesso alla neomamma. Quindi questo non sarà altro che un aiuto extra che verrà dato alle famiglie italiane. Però importante ricordare che il padre dovrà comunicare al datore di lavoro la volontà di usufruire di questo congedo. E dovrà farlo con almeno 15 giorni di anticipo.

A seguire dovrà inviargli una comunicazione scritta, come già accennato precedentemente. Altra cosa importante: la richiesta dovrà essere presentata online. Basta semplicemente recarsi sul sito Inps, dove troverete tutte le informazioni necessarie alla compilazione del modulo e all’invio. La norma originale prevedeva solo un giorno obbligatorio al congedo parentale e due giornate extra facoltative. Il congedo per i neopapà è incluso nella legge 92/2012, la quale prevede che questo congedo valesse subito sia per i dipendenti pubblici che per quelli privati. Al momento però è necessario sottolineare che questa tipologia di congedo vale esclusivamente per i lavoratori del settore privato.