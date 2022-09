Kim Kardashian, che trasformazione! | Fan increduli: così è davvero irriconoscibile

La più famosa tra le Kardashian così non l’avete mai vista. Abbandonata la folta e lunga chioma nera, Kim si è lasciata travolgere da uno stile, tutto Made in Usa, che ha lasciato i suoi fan senza parole. Ma cosa è successo?

Siamo abituati ai cambi repentini di Kim Kardashian. Solo qualche mese fa, infatti, la modella che vanta 329 milioni di follower su Instagram aveva impressionato tutti al Met Gala, indossando l’iconico abito di Marilyn Monroe del 1962. Per l’occasione, però, la Kardashian aveva dovuto perdere ben 7 chili in poche settimane per poter entrare nel vestito, sottoponendosi, così, ad un importante trasformazione.

Perdere, infatti, così tanti chili in pochissimo tempo non solo non fa per nulla bene alla salute, ma nel giro di niente, si recuperano anche – e la maggior parte delle volte pure con gli interessi – tutti i chili persi. Alla bella Kardashian però, piace sempre osare e spingersi un po’ oltre. Diciamo pure che ha fatto della trasformazione il suo tratto distintivo. Ma questa volta si è superata.

Kim Kardashian così, infatti, non l’avete mai vista prima. Gli scatti sui social hanno fatto impazzire i fan che hanno apprezzato non poco le ultime foto della modella. Complice, forse, anche la rottura con l’attore Pete Davidson – i due si sono lasciati senza rancore e di comune accordo dopo 9 mesi d’amore a causa dei troppi impegni di entrambi – Kim ha deciso così di darci un taglio e mostrarsi in una nuova, favolosissima, veste tutta Made in Usa.

Kim Kardashian in versione yankee sulla copertina di Interview Magazine

Born in the Usa cantava Bruce Springsteen e Kim Kardashian, insieme a Interview Magazine, ha deciso proprio di reincarnare quello spirito americano degli anni Ottanta rimasto più che impresso nella memoria collettiva come uno dei momenti d’oro degli Stati Uniti, forse più degli stessi anni Cinquanta. Il magazine, infatti, ha voluto ricreare il famigerato sogno americano, ovvero la scalata al successo che attende tutti, non importa la provenienza, il sesso, la religione o i soldi, volendo osare però molto.

Tornando agli scatti, la Kardashian ha abbandonato la lunga e folta chioma nera – proprio come aveva fatto sempre in occasione dell’ultimo Met Gala – per un taglio biondo platino alla Charlie’s Angels. Ma non solo. Anche le sopracciglia sono state decolorate per un total look davvero inedito e dalle vibes vintage. Eppure, più che il look che ha reso l’influencer irriconoscibile, è stato ben altro ad attirare l’attenzione dei suoi fan e non.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kim Kardashian (@kimkardashian)

La copertina del magazine, infatti, oltre ai capelli al vento, la bandiera a stelle e a strisce sullo sfondo e un giubbotto di jeans stretto in vita, mostra in bella vista anche il poderoso lato B di Kim Kardashian. I jeans, infatti, sono abbassati e i glutei, tutti scoperti, sono sorretti da un jockstrap, ovvero una sorta di sospensorio sportivo. Insomma Kim è vintage sì, ma anche tanto audace e provocante, proprio come piace a lei e anche a noi.