Meteo settembre, è l’inizio dell’autunno? Scopri se arriverà il freddo o nuove ondate di caldo

Come sarà il meteo di settembre? Arriverà presto l’autunno o saremo soggetti ad ondate improvvise di calore o freddo? Ecco le previsioni

L’inizio di settembre porta sempre numerose novità e no, non solo dal punto di vista personale. Anche per quanto concerne il clima, il confine tende sempre a rarefarsi e la differenza tra caldo e freddo è sempre meno definita: cosa accadrà dunque questo mese? Ce lo spiega Mario Giuliacci…

Due sono le possibili strade. Potrebbero prospettarsi forti ondate di calore, che andrebbero a sottolineare che l’estate ancora non accenna ad abbandonarci, oppure, al contrario, grandi precipitazioni, che aprirebbero le porte all’autunno.

Anche per quanto concerne le temperature, potrebbero manifestarsi due alternative: il caldo estivo (particolarmente afoso quest’anno) potrebbe accompagnarci ancora per un po’ oppure, al contrario, il clima più fresco dilagherà portando la nuova stagione autunnale.

Cosa accadrà dunque per il mese di settembre? Facciamo parlare al riguardo Mario Giuliacci, esperto in meteorologia…

Meteo, ecco le previsioni per il mese di settembre

Secondo l’esperto Mario Giuliacci si può affermare, dal punto di vista meteocliamtico, il 31 agosto sia la data di chiusura dell’estate nell’emisfero Nord “per convenzione internazionale”. Questo in quanto le radiazioni solari sono decisamente meno intense rispetto a fine giugno, periodo d’inizio della stagione estiva.

Secondo l’esperto, dunque, il clima inizierà ad decisamente meno caldo. Secondo le sue previsioni, dunque: “il graduale arretramento dell’anticiclone africano favorisce l’arrivo più frequente di perturbazioni atlantiche fin al di sotto sotto 45 gradi di latitudine, con fasi piovose continue anche di 2-3 giorni. Ciò è il normalissimo declino della stagione, ma che ogni anno tarda a causa del riscaldamento globale”.

Per questo motivo, oltre alla diminuzione del caldo afoso estivo, dovremmo comunque prepararci all’idea di precipitazioni ed instabilità ricorrenti. Ma passiamo ora alle temperature che toccheranno in mese di settembre.

Secondo l’esperto, l’estate in Italia negli ultimi anni è durata fino al 15-25 settembre, con ondate di calore addirittura fino al 20-24 settembre. Le forti piogge a cui siamo stati soggetti sono state definite passeggere ed isolate, prendendo coì il nome di “burrasche di ferragosto”.

Secondo questo fenomeno, l’Italia entra progressivamente in correnti fredde del nord che, scontrandosi con quelle calde africane, generano precipitazioni insieme forti e fugaci. Proprio questo fenomeno, che è solito verificarsi nei mesi più estivi, toccherà particolarmente il mese di settembre, aprendo così le porte alle stagioni più rigide.