“Vedo la gente morta” | L’ennesimo discutibile Tweet del Ministero della Difesa ucraino

Un tweet destinato a far discutere a lungo quello del Ministero della difesa ucraino che scomoda Hollywood per parlare dei propri risultati.

A differenza di tutte le altre guerre più recenti, sia per il progresso tecnologico che per la copertura mediatica, la guerra in Ucraina, oltre ad avere una forte componente pop, è anche la prima guerra social. Abbiamo visto, soprattutto durante i primi mesi del conflitto, molti post, stories e TikTok pubblicati dai soldati ucraini.

Con la giusta musica di sottofondo – proprio come in un film – i militari ucraini erano i loro stessi bardi, pronti a raccontare le loro eroiche gesta contro l’invasore. Insomma, una narrazione/propaganda volta a fare presa più sul sentimento che non sulla ragione. Un modo, questo, più che legittimo di mantere sempre alta l’attenzione sull’Ucraina che rimane – a prescindere dalle proprie convizioni personali – la vittima.

Tuttavia, essere vittime non giusitifica, né autorizza condotte discutibili. Proprio per questo, qualche settimana fa Amnesty International aveva segnalato come l’esercito di Volodymyr Zelensky stesse violando il diritto umanitario, operando spesso in zone residenziali, inclusi ospedali e scuole. Si tratta di zone che dovrebbero rimanere franche, appunto per garantire il diritto alla vita dei civili.

Ma non solo. Passando a questioni più “leggere”, sulla scia del pop e del cool ad ogni costo, un mese fa il Ministero della Difesa ucraino aveva pubblicato un tweet, sicuramente di effetto, ma dal dubbio gusto. Insomma, la comunicazione, soprattutto in tempi di guerra, è una cosa seria. Eppure, si tende sempre di più ad appiattire pure questo aspetto, alla ricerca di messaggi ad effetto che non facciano riflettere, basta far parlare di sé.

Il ministero ci ricasca: dopo Beyoncé, è il turno de “Il Sesto Senso”

“Sei un produttore di armi moderne e vuoi che i tuoi prodotti siano per sempre popolari come @Beyonce? Dalli all’Ucraina. Successo assicurato. Provato da #HIMARS e #Bayraktar”, aveva twittato il Ministero della Difesa ucraino un mese fa, elaborando un messaggio di promozione e sovvenzione assolutamente originale. Stiamo pur sempre parlando però, come dicevamo prima, di una comunicazione istituzionale.

Se in amore e in guerra è tutto lecito, ci sono dei limiti invisibili che non dovrebbero essere mai superati. Passino pure le armi che servono per tenere lontano l’invasore, sulla morte, invece, si dovrebbe tacere e mantere un decoroso silenzio. Ma per il Ministero stesso tutto è un gioco a furor di social e battutre sagaci. Così, si scomoda pure Hollywood per promuovere i propri successi sul campo di battaglia.

Il tweet è breve, ma ma intenso: “Vedo la gente morta“, twitta l’account ufficiale del Ministero, citando una delle frasi di un film che ha segnato il cinema moderno, ovvero “Il Sesto Senso”. Ma perché? Dopo segue un elenco aggiornato dei soldati russi uccisi dall’esercito ucraino dal 24 febbraio fino al 6 settembre: 50.150 militari russi sono morti. Un numero impressionante che non dovrebbe far gioire.

“I see dead people.”

Cole Sear Total combat losses of the enemy from Feb 24 to Sep 6: pic.twitter.com/QFBD6JS3lh — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 6, 2022

Stiamo parlando di giovani ragazzi che si sono ritrovati tra capo e collo una guerra che non solo non volevano, ma che non sapevano nemmeno di dover combattere. Sono stati portati in Ucraina con l’inganno e lì hanno conosciuto la morte. E per quanto fossero sempre il nemico da annientare, si tratta solo di giovani vite spezzate.