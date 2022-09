Aurora Ramazzotti incinta o no? Le ultime indiscrezioni sul gossip dell’estate

Dopo 48 ore di religioso silenzio la figlia di Michelle è tornata sui social: ma è davvero incinta? Cosa sappiamo del gossip più chiacchierato di questa estate 2022

Aurora Ramazzotti incinta è sicuramente la ‘ricerca’ web dell’estate. Tutti gli appassionati di gossip hanno certamente cercato informazioni in merito per capire se quanto trapelato negli ultimi giorni e ripreso da tutte le maggiori testate, ovvero che la figlia di Michelle Hunziker sarebbe in dolce attesa, sia vero oppure se si sia trattato di un falso allarme. In tanti, dopo le voci insistenti che la davano già per ‘quasi mamma’ si aspettavano una risposta della diretta interessata che però non è di fatto arrivata.

O meglio: Aurora non è rimasta in silenzio, se non per le ore immediatamente successive l’uscita del ‘gossip dell’estate’ ma le sue parole non hanno rivelato alcunchè lasciando i fan della figlia di Eros Ramazzotti con l’amaro in bocca. Il lancio della notizia riguardante la gravidanza presunta arriva da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini che soltanto alcuni giorni prima di pubblicare la notizia aveva rivelato un’altra indiscrezione, ovvero l’acquisto di un presunto test di gravidanza da parte di mamma e figlia, senza però svelare per chi fosse. E così per alcuni giorni si sono tutti chiesti se sia servito a Michelle ed Aurora, salvo poi scoprire che quest’ultima ne avrebbe fatto uso per scoprire di essere in dolce attesa.

Aurora Ramazzotti è incinta o no? Le ultime indiscrezioni

Ma, per l’appunto, non vi è alcuna conferma ufficiale di questo dal momento che la giovane, in coppia da cinque anni con lo storico fidanzato Goffredo Cerza, non ha svelato assolutamente nulla. Facendo un passo indietro già nel mese di maggio si era fatto strada il rumor della dolce attesa ed in quell’occasione Aurora era intervenuta realizzando un video ironico per smentire tutto e rivelando: “No, non sono incinta. È solo pancia, mi piace mangiare”. Questa volta si vocifera che il bebè dovrebbe venire alla luce nel mese di gennaio ma Aurora è di fatto muta come una mosca: la bocca è rimasta assolutamente cucita nonostante decine e decine di giornali e siti web abbiano annunciato a gran voce il fatto che a breve Michelle ed Eros potrebbero diventare nonni.

Aurora Ramazzotti, questa volta non sceglie la strada dell’ironia

L’unico ‘feedback’ alla notizia da parte di Aurora è stata una foto postata alcuni giorni dopo l’uscita dello scoop, accompagnata dalla scritta “Ci vuole calma” composta indossando un cappello con la scritta “calma” mentre le altre due parole sono state aggiunte da lei. Il tutto è arrivato dopo due giorni di silenzio totale: lei, come nulla fosse è tornata sui social mostrando il presunto pancino ma senza svelare niente di niente.

Un messaggio, dunque, che può voler dire tutto e niente perchè in molti lo hanno letto come una conferma della gravidanza (in questo caso probabilmente la volontà di Aurora sarebbe stata quella di mantenere ancora per un pò di tempo la privacy sulla notizia) mentre altrettanti vi hanno letto una secca smentita (‘Calma’ in questo caso servirebbe per sopportare la notizia non vera). Resta il fatto che trattandosi dell’unico ‘commento’ a caldo di Aurora in merito alla presunta dolce attesa, pur trattandosi di un post che dice tutto e niente. In ogni caso gli appassionati di gossip sono andati subito a controllare gli ultimi scatti postati da Aurora nel corso dell’estate e, al momento, la pancia pare essere perfettamente piatta. Lei nel frattempo continua a dedicarsi alla sua vita quotidiana e, dopo essersi rilassata in vacanza, si gode ora i suoi trattamenti di bellezza.