Chiara Ferragni, quanto vale un post della regina delle influencer? Il guadagno da capogiro

Chiara Ferragni è la regina delle influencer, la più conosciuta al mondo e la più ricca. Ma quanto vale un suo post? Quanto guadagna con il suo lavoro?

Vi siete mai chiesti come fa ad essere così ricca Chiara Ferragni? Non avete idea di quanto guadagna ogni volta che pubblica un post.

Chiara Ferragni è la più conosciuta al mondo e la più pagata delle influencer. In Italia molte cercando i somigliarle e di guadagnare cifre simili a quelle che guadagna lei, ma la Ferragni resta la numero uno in assoluto. Ogni suo post vale una fortuna ed è difficile eguagliare il suo successo.

Di fatto ogni donna che inizia il proprio percorso sui social, da influencer, ambisce a diventare come Chiara Ferragni. Dai tempi di Blond Salad, l’imprenditrice digitale ne ha fatta di strada. Ha creato lei il lavoro dell’influencer dandogli anche una dignità, ma ai livelli che si trova adesso ci è arrivata con fatica, fortuna e innovazione. Insomma arrivare così in alto non è da tutte.

Chiara Ferragni: il guadagno dell’influencer a ogni post

Se solo osserviamo qualche post e qualche storia di Chiara Ferragni, dalla casa in cui vive, ai vestiti che indossa, ai viaggi che fa, possiamo ben notare come l’imprenditrice digitale sia sempre più ricca e famosa. Non manca una sfilata di moda, una fashion week, che sia Roma, Parigi o New York. I brand di lusso di tutto il mondo se la contendono come testimonial e lei stessa ha creato una marchio con il suo nome. Ma quanto guadagna con ogni post la regina delle influencer?

Per ogni singolo post sponsorizzato la regina delle influencer guadagna cifre molto alte. Considerando che ha circa 27,4 milioni di follower, la Ferragni porta a casa cifre da capogiro ogni volta che pubblica qualcosa sui social. Solo nel 2020 guadagnava circa 57 mila euro a post ed era la 65esima al mondo tra le influencer che guadagnavano i più con un post sponsorizzato. Nell’anno 2021 queste cifre sono lievitare infatti oggi la Ferragni guadagna ancora di più. Secondo stime di HOPPER HQ, l’influencer italiana più pagata di tutti. Guadagna elle 2021 circa 78mila euro per post singolo su Instagram, ovvero 20mila euro in più rispetto al 2020.

Non sappiamo con esattezza invece quanto abbia guadagnato per singolo post nell’intero 2022, ma sicuramente una cifra ancora più alta degli anni precedenti considerando il trend in salita del passato. Insomma parliamo davvero di cifre altissime, che solo leggerle non si può credere.