Comprato per 13 euro, l’anello è stato rivenduto 30 anni dopo per 750mila euro

Il tempo è denaro, nulla di più vero: ecco la storia di una donna che, dopo tantissimo tempo, ha scoperto il vero valore del suo anello

Oggi vi raccontiamo una storia davvero incredibile, che ha per protagonista il diamante Tanner. Un oggetto prezioso ma di cui, qualche anno addietro, non si aveva alcuna consapevolezza: per più di 30 anni, infatti, il suo valore rimase ignoto e si svelò soltanto per un caso fortuito…

Questo racconto parte da una donna inglese, acquistò l’anello ad un mercato dell’usato per soli 10 sterline. Una cifra davvero irrisoria, motivata dalla certezza che si trattasse soltanto di un oggetto di scena teatrale.

Per questo motivo, la donna lo considerò, seppur interessante, mera bigiotteria. Lo indossava ovunque, senza particolare cura: a casa, in giro, a lavoro, mentre lavava i piatti e chi ne ha più ne metta.

La signora stessa, quando scelse di acquistarlo era più che sicura che si trattasse di un oggetto senza particolare valore, in quanto la luce della pietra non era molto evidente rispetto a quella che emettono i normali diamanti.

La storia incredibile dell’anello più “fortunato” che ci sia

Il vero e proprio colpo di fortuna arrivò quando la donna decise di recarsi in gioielleria: un dipendente pose subito gli occhi sull’anello e suggerì alla donna di approfondire la sua storia. Così lei si recò da Sotheby’s e fu proprio così che scoprì l’inimmaginabile…

I responsabili dei gioielli della casa d’aste alla vista dell’anello rimasero del tutto sotto shock: dopo un’attenta analisi di forma, materiale e taglio della pietra, pensarono subito che si trattasse di un diamante tagliato con uno stile antico.

Decisero però di fare un’analisi più attenta e approfondita e spedirono il pezzo al Gemological Institute of America affinché dessero una prova fondata alle loro teorie. Ed effettivamente, ci avevano preso.

Il diamante in questione è da ben 26,27 carati ed è tagliato in modo diverso rispetto a quelli moderni: si tratta di un taglio tipico del XIX secolo, che non riflette la luce in modo così forte ed evidente come le pietre attuali.

Le pietre dell’epoca, infatti, avevano un taglio diverso da quello attuale, che andava a prediligere la luminosità rispetto alla brillantezza. Ma questo non va in ogni caso ad influire sul suo valore.

L’ esperto di diamanti e direttore di 77 Diamonds Tobias Kormind ha stimato 750.000 euro come prezzo, ma potrebbe ancora aumentare adeguando il taglio in stile moderno. Ecco le sue parole, riportate da Vanilla Magazine: “Sono convinto che l’anello appartenesse a una persona di grande ricchezza, poiché ha origini ottocentesche. Prima della scoperte delle moderne miniere di diamanti le pietre sul mercato erano pochissime, e tutte molto preziose”.